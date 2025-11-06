Wall Street nadoknadio dio gubitaka. Tržište i dalje precijenjeno?

Na Wall Streetu su u srijedu burzovni indeksi porasli, nadoknadivši dio gubitaka od prethodnog dana, što se ponajviše zahvaljuje oporavku cijena dionica tehnoloških kompanija nakon oštrog pada dan prije.

Dow Jones ojačao je 0,48 posto, na 47.311 bodova, dok je S&P 500 porastao 0,37 posto, na 6.796 bodova, a Nasdaq indeks 0,65 posto, na 23.499 bodova.

Od samog početka trgovanja indeksi su rasli jer su ulagači procijenili da je dobra prilika za kupnju nakon oštrog pada cijena dionica dan prije.

Moguća korekcija od 10 do 15 posto

No, tržište je izgubilo na zamahu nakon što je Jamie Dimon, izvršni direktor JPMorgan Chase banke, kazao za Reuters da su cijene dionica prilično visoke i da uvijek postoji rizik od pada tržišta.

Već dulje vrijeme cijene dionica tehnoloških kompanija snažno rastu, zahvaljujući euforiji u vezi razvoja umjetne inteligencije, pa je to glavni razlog rekordnih razina burzovnih indeksa.

Zbog toga neki analitičari upozoravaju da je tržište precijenjeno.

Zabrinutosti u vezi toga izazvale su u utorak oštar pad cijena dionica niza najvećih tehnoloških kompanija. No, u srijedu je nadoknađen dio tih gubitaka.

„Zabrinutosti u vezi valuacije vrlo su legitimne i korekcija od 10 do 15 posto moguća je u bilo kojem trenutku. No, mnogi ulagači smatraju da će, ako i dođe do pada tržišta, to biti kratkotrajno, te stoga treba kupovati kada cijene padnu”, objašnjava Oliver Pursche, potpredsjednik u tvrtki Wealthspire Advisors.

Veće zarade kompanija

Podršku tržištu pružaju bolji nego što se očekivalo kvartalni poslovni rezultati kompanija i banaka.

Dosad je izvješća objavilo 379 kompanija iz sastava S&P 500 indeksa, pri čemu ih je oko 83 posto ostvarilo veću zaradu nego što se očekivalo.

Zbog toga sada analitičari u anketi Reutersa procjenjuju da su zarade kompanija iz sastava S&P 500 indeksa u trećem tromjesečju porasle 16,2 posto u odnosu na isto lanjsko razdoblje, dok su na početku sezone objava financijskih izvješća očekivali rast od 8,8 posto.

Ulagače su ohrabrili i bolji nego što se očekivalo makroekonomski podaci, koji pokazuju da je najveće svjetsko gospodarstvo u dobroj formi.

Broj zaposlenih u privatnom sektoru porastao je u prošlom mjesecu za 42.000, dok su aktivnosti u uslužnom sektoru dosegnule najaviše razine u osam mjeseci.

I na europskim su burzama cijene dionica jučer porasle. Londonski FTSE indeks ojačao je 0,64 posto, na 9.777 bodova, dok je frankfurtski DAX porastao 0,42 posto, na 24.049 bodova, a pariški CAC 0,08 posto, na 8.074 boda.