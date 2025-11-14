Wall Street: Korekcija u AI sektoru. Savezne službe nastavile s radom

Na Wall Streetu su u četvrtak burzovni indeksi zabilježili najveći dnevni pad u više od mjesec dana, što je ponajviše posljedica oštrog pada cijena dionica Nvidije i niza drugih velikih tehnoloških kompanija.

Dow Jones skliznuo je 1,65 posto, na 47.457 bodova, dok je S&P 500 potonuo 1,66 posto, na 6.737 bodova, a Nasdaq indeks 2,29 posto, na 22.870 bodova.

Pod najvećim je pritiskom jučer bio tehnološki sektor, što se posljednjih tjedana često događa jer se ulagači plaše da su cijene dionica u tom sektoru previsoke.

Kapital se premješta iz tech sektora

Taj je sektor dugo vrijeme snažno rastao, zahvaljujući euforiji u vezi razvoja umjetne inteligencije, no sada neki ulagači smatraju da su cijene tehnoloških dionica previsoke, stoga prebacuju kapital iz tog u druge sektore.

Jučer su, među ostalim, dionice Nvidije, Broadcoma i Tesle pojeftinile između 3,6 i 6,6 posto.

“Mnogo je neizvjesnosti oko stanja američkog gospodarstva. Prolazimo kroz malu korekciju na tržištu u sektoru umjetne inteligencije, a vidimo i rotaciju kapitala na tržištu”, kaže Peter Cardillo, ekonomist u tvrtki Spartan Capital Securities.

Fed neće smanjiti kamatne stope?

Negativno na tržište utječe i neizvjesnost u vezi kamatnih stopa. Još nedavno ulagači su bili uvjereni da će na sjednici u prosincu Fed dodatno smanjiti kamate za 0,25 postotnih bodova.

No, to je sve manje izvjesno jer mnogi čelnici Feda oprezno poručuju da je inflacija i dalje znatno iznad ciljanih razina od oko dva posto.

A kako se točno kreće inflacija u SAD-u, nije poznato, kao što posljednjih tjedana nisu poznati ni drugi gospodarski pokazatelji jer savezne službe nisu radile od početka listopada.

Jučer su započele s radom, nakon rekordne 43-dnevne blokade, pa se idućih tjedana očekuje normalizacija objave službenih ekonomskih pokazatelja.

“Temeljno je pitanje je li inflacija potaknuta povećanjem carina prolazna i jednokratna. To je razlog zašto čelnici Feda nisu sigurni u daljnje smanjivanje kamatnih stopa”, objašnjava Jake Dollarhide, analitičar u tvrtki Longbow Asset Management.

I na europskim su burzama cijene dionica jučer pale. Londonski FTSE indeks sklizno je 1,05 posto, na 9.807 bodova, dok je frankfurtski DAX pao 1,39 posto, na 24.041 bod, a pariški CAC 0,11 posto, na 8.232 boda.