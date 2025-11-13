Wall Street: Novi rekord Dow Jonesa, kapital se prebacuje iz tech sektora u financijski i zdravstveni

Na Wall Streetu se u srijedu trgovalo oprezno, pri čemu je Dow Jones indeks dosegnuo novu rekordnu razinu, dok je Nasdaq oslabio jer se ulagači povlače iz tehnološkog, a ulažu u druge sektore.

Dow Jones ojačao je 0,68 posto, na rekordnih 48.254 boda, dok je S&P 500 porastao 0,06 posto, na 6.850 bodova. Nasdaq indeks oslabio je, pak, 0,26 posto, na 23.406 bodova.

Novi rekord Dow Jonesa ponajviše se zahvaljuje rastu cijena dionica Goldman Sachsa i UnitedHealth grupe za po 3,5 posto.

Blokada saveznih službi prestaje ovog tjedna?

S druge strane, Nasdaq je skliznuo zbog pada cijena dionica tehnoloških divova Amazona, Tesle i Oraclea između 2 i 4 posto.

Od početka godine Dow Jones porastao je oko 13, a Nasdaq indeks gotovo 22 posto.

Neki ulagači smatraju da su cijene tehnoloških dionica previsoke, stoga prebacuju kapital iz tog u druge sektore, koji su ove godine sporije rasli.

„Vide se naznake rotacije iz tehnološkog sektora u neke druge koji dobro stoje, kao što su financijski i zdravstveni”, kaže Matt Stucky, portfelj menadžer u tvrtki Northwestern Mutual.

Podršku tržištu pruža nada ulagača da će republikanci i demokrati u Kongresu konačno prihvatiti prijedlog financiranja rada saveznih službi. Vjeruje se da će se ovoga tjedna završiti dosad najduža blokada rada tih službi, koja je potrajala više od 40 dana.

Unatoč tome, na tržištu vlada oprez, na što ukazuje ispod prosječni obujam trgovanja. Na američkim je burzama vlasnika jučer zamijenilo oko 17 milijardi dionica, dok je prosječni obujam u posljednjih 20 dana iznosio 20,5 milijardi.

I na europskim su burzama cijene dionica jučer porasle. Londonski FTSE indeks ojačao je 0,12 posto, na 9.911 bodova, dok je frankfurtski DAX porastao 1,22 posto, na 24.381 bod, a pariški CAC 1,04 posto, na 8.241 bod.