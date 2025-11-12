Na Wall Streetu novi rekord Dow Jonesa, Nasdaq pao. Previsoke cijene dionica tech kompanija?

Na Wall Streetu su u utorak burzovni indeksi porasli, pri čemu je Dow Jones dosegnuo rekordnu razinu, dok je Nasdaq oslabio zbog pada cijena dionica Nvidie i još nekoliko tehnoloških kompanija.

Dow Jones ojačao je 1,18 posto, na rekordnih 47.927 bodova, dok je S&P 500 porastao 0,21 posto, na 6.846 bodova. Nasdaq indeks oslabio je, pak, 0,25 posto, na 23.468 bodova.

Nakon snažnog rasta cijena dionica u ponedjeljak, jučer se tržište smirilo, pa je obujam trgovanja bio znatno manji od prosjeka.

Nvidia povukla Nasdaq

No, u 10 od 11 najvažnijih sektora S&P 500 indeksa cijene su dionica porasle, što se uglavnom zahvaljuje boljim nego što se očekivalo kvartalnim poslovnim rezultatima kompanija i banaka.

Podršku tržištu pružaju i vijesti o napretku u pregovorima između republikanaca i demokrata u Senatu o financiranju rada saveznih službi, pa bi se ovoga tjedna trebala završiti dosad najduža blokada rada tih službi, koja je potrajala više od 40 dana.

„Vjerujemo da će blokada uskoro završiti. Ljudi će se vratiti na posao, službe će ponovno objavljivati statistička izvješća, pa će nesigurnost ostati iza nas”, kaže Sam Stovall, strateg u tvrtki CFRA.

Za razliku od S&P 500 i Dow Jonesa, Nasdaq indeks jučer je pao.

To je ponajviše posljedica pada cijene dionice Nvidie, nakon što je objavljeno da je japanska tehnološka investicijska kompanija Softbank prodala dionice tog proizvođača čipova za 5,8 milijardi dolara.

Pale su i cijene dionica nekoliko drugih tehnoloških kompanija jer ulagače zabrinjava visoka razina cijena u tom sektoru, nakon snažnog rasta ove godine.

Od početka godine Dow Jones indeks porastao je gotovo 13 posto, S&P 500 oko 16, a Nasdaq gotovo 22 posto.

I na europskim su burzama cijene dionica jučer porasle. Londonski FTSE indeks ojačao je 1,15 posto, na 9.899 bodova, dok je frankfurtski DAX porastao 0,53 posto, na 24.088 bodova, a pariški CAC 1,25 posto, na 8.156 bodova.