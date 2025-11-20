Na Wall Streetu S&P porastao nakon četiri dana pada

Na Wall Streetu su u srijedu burzovni indeksi blago porasli, nakon višednevnog pada, no trgovalo se suzdržano jer su ulagači s oprezom čekali kvartalne poslovne rezultate Nvidie i jer su čelnici Feda zabrinuti zbog povišene inflacije.

Dow Jones ojačao je 0,10 posto, na 46.138 bodova, dok je S&P 500 porastao 0,38 posto, na 6.642 boda, a Nasdaq indeks 0,59 posto, na 22.564 boda.

Nakon četiri dana pada, S&P 500 jučer je porastao uglavnom zahvaljujući korekciji cijena dionica nakon znatnog pada prethodnih dana.

Ulagači su bili oprezni jer je zapisnik s posljednje sjednice američke središnje banke pokazao da su čelnici Feda oprezni po pitanju daljnjeg smanjenja kamata jer bi niži troškovi zaduživanja mogli otežati borbu s inflacijom, koja se i dalje kreće znatno iznad ciljanih razina od 2 posto.

Nakon objave tog zapisnika, burzovni indeksi blago su pali. Ipak, dan su zaključili u plusu jer su se nakon višednevnog pada oporavile dionice nekoliko velikih tehnoloških kompanija.

Među ostalim, cijena Nvidie porasla je gotovo 3 posto.

A nakon zatvaranja Wall Streeta, u produženom trgovanju cijena dionice porasla je daljnjih 5 posto jer je taj proizvođač čipova izvijestio o većim prihodima i zaradi nego što su analitičari očekivali.

Uz to, Nvidia je objavila procjene o većim nego što se očekivalo prihodima u tekućem tromjesečju.

Zahvaljujući tome, terminski S&P 500 i Nasdaq indeks trenutno su u plusu više od 1 posto, pa bi se njihov rast mogao nastaviti i u četvrtak.

„Tržište je odahnulo jer rezultati Nvidie potvrđuju da je potražnja vezana uz umjetnu inteligenciju snažna. Ako se cijene dionica u tehnološkom sektoru zadrže na ovim razinama do kraja sutrašnjeg trgovanja, moglo bi se reći da je završila korekcija u tom sektoru”, kaže Adam Sarhan, direktor u tvrtki 50 Park Investments in New York.

Tehnološki je sektor dugo vrijeme snažno rastao, zahvaljujući euforiji u vezi razvoja umjetne inteligencije, no posljednjih tjedana neki su ulagači smatrali da su cijene tehnoloških dionica previsoke, stoga su prebacivali kapital iz tog u druge sektore.

Zbog toga je S&P 500 indeks trenutno u minusu oko 3 posto u odnosu na svoju rekordnu razinu, dosegnutu u listopadu.

A na europskim su burzama cijene dionica jučer pale. Londonski FTSE indeks sklizno je 0,47 posto, na 9.507 bodova, dok je frankfurtski DAX oslabio 0,08 posto, na 23.162 boda, a pariški CAC 0,18 posto, na 7.953 boda.