Tržište na iglama: Dionice Nvidije čekaju turbulencije od 300 milijardi dolara

Uoči objave kvartalnih rezultata te sve veće zabrinutosti zbog golemih ulaganja u umjetnu inteligenciju, trgovci očekuju da bi cijene dionica proizvođača AI čipova u četvrtak mogle pasti 6,4 posto.

Investitori Nvidije pripremaju se na oscilaciju tržišne vrijednosti od oko 300 milijardi dolara nakon kvartalnih rezultata u srijedu, usred sve veće zabrinutosti zbog golemih ulaganja Silicijske doline u umjetnu inteligenciju.

Trgovci očekuju promjenu cijene dionice proizvođača AI čipova od prosječno 6,4 posto u bilo kojem smjeru kad se tržište otvori u četvrtak, što odgovara dobitku ili gubitku vrijednom oko 280 milijardi dolara, piše Financial Times.

Nvidia je krajem listopada postala prva kompanija na svijetu vrijedna pet bilijuna dolara, no od tada ju je zahvatio nagli pad burzovnih indeksa koji je pogodio velike AI igrače, pa su dionice proizvođača čipova pale 11 posto.

Presudna uloga ove kalifornijske kompanije u AI bumu znači da su njezini rezultati posljednjih godina snažno utjecali na smjer i raspoloženje šireg, tehnološki dominantnog američkog tržišta dionica.

Rezultati u srijedu stižu u trenutku kad investitorski entuzijazam prema AI-ju vidljivo slabi, a tehnološki indeks Nasdaq Composite pao je više od četiri posto u posljednjih pet trgovačkih dana.

Najveće tvrtke Silicijske doline među najpogođenijima su u aktualnoj rasprodaji: Meta je pala 19 posto, a Oracle 20 posto u proteklom mjesecu.

Wall Street očekuje da će Nvidia u srijedu izvijestiti o prihodima od oko 55,5 milijardi dolara, prema podacima Visible Alpha, što je iznad prethodne smjernice iz kolovoza od otprilike 54 milijarde dolara.

Očekuje se i da će kompanija najaviti procjenu prihoda za tekući kvartal, za koji analitičari predviđaju oko 62 milijarde dolara — što je oko 58 posto više nego godinu ranije.