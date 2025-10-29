Zaboravili ste da postoji Nokia? Nvidia nije – u nju ulažu milijardu dolara

Američki proizvođač čipova Nvidia objavio je da će uložiti milijardu dolara u finskog proizvođača telekomunikacijske opreme Nokiju, naznačivši interes za planove o umrežavanju podatkovnih centara.

Nokia planira koristiti Nvidijinu tehnologiju u mobilnim baznim stanicama, objasnio je šef američkog diva Jensen Huang.

Nvidia bi se pak mogla osloniti na Nokijine mrežne tehnologije u sustavima za podatkovne centre.

Američki div osigurat će ulaganjem 2,9-postotni vlasnički udio u Nokiji.

Posljednjih godina Nokia proizvodi opremu za mobilne mreže

Nvidia danas igra ključnu ulogu u uzletu sektora baziranog na umjetnoj inteligenciji zahvaljujući čipovima za grafičke kartice (GPU) koji jamče potrebnu računalnu snagu za ‘obuku’ softvera.

Vodeći programeri umjetne inteligencije, poput OpenAI-ja, Googlea i vlasnice Facebooka Mete, troše na Nvidijine sustave čipova milijarde dolara, a poziciju tvrtke učvršćuju i sporazumi o suradnji s kompanijama u drugim sektorima.

Finska kompanija namjerava pak prihodom ubrzati razvoj mrežne tehnologije za umjetnu inteligenciju.

Nokia je svojedobno bila ime u prvom redu u sektoru proizvodnje mobilnih telefona, ali unatrag nekoliko godina okrenula se proizvodnji opreme za mobilne mreže.

U novije vrijeme fokus im je na mrežnoj tehnologiji za podatkovne centre.