Zaključili prodaju dionica od 6,6 milijardi dolara i postali najvrjednija privatna kompanija na svijetu

OpenAI je dovršio posao kojim je vrijednost kompanije za umjetnu inteligenciju procijenjena na 500 milijardi dolara, čime je prestigao SpaceX i postao najvrjedniji startup na svijetu.

OpenAI je finalizirao sekundarnu prodaju dionica u ukupnom iznosu od 6,6 milijardi dolara, omogućivši sadašnjim i bivšim zaposlenicima da prodaju udjele po rekordnoj procjeni tvrtke od 500 milijardi dolara, javljaju američki mediji. Muskova kompanija SpaceX bila je procijenjena na 400 milijardi dolara od strane investitora u srpnju.

OpenAI je ranije bio procijenjen na 300 milijardi dolara u sklopu financiranja od 40 milijardi dolara koje je u ožujku predvodila japanska grupa SoftBank. Izvršni direktori su samo nekoliko mjeseci kasnije započeli razgovore s investitorima o prodaji zaposleničkih udjela po znatno višoj procjeni, prema osobama upoznatim s planovima startupa, piše Financial Times.

Tko je kupio udjele

Zaposlenici su prodali udjele investitorima među kojima su Thrive Capital, SoftBank, Dragoneer Investment Group, MGX iz Abu Dhabija i T Rowe Price, naveli su izvori bliski kompaniji.

OpenAI je dopustio zaposlenicima da prodaju do 10 milijardi dolara svojih udjela, ali mnogi su odlučili to ne učiniti, što se pripisuje njihovom povjerenju u budućnost kompanije. Izvor je dodao da je potražnja investitora za dionicama premašivala 10 milijardi dolara.

Ponuda je predstavljena početkom rujna i bila je otvorena za sve sadašnje i bivše zaposlenike koji su svoje dionice držali dulje od dvije godine.

Nagrada za dugogodišnje zaposlenike

Ova prodaja dionica označava drugu veliku tender ponudu OpenAI-ja u manje od godinu dana, nakon posla sa SoftBankom vrijednog 1,5 milijardi dolara u studenom.

Najnovija transakcija učvršćuje status OpenAI-ja kao najvrjednije privatne kompanije na svijetu, prestižući SpaceX, čija se vrijednost procjenjuje na 456 milijardi dolara, piše CNBC.

OpenAI je dio rastuće skupine visokoprofiliranih startupova — uključujući SpaceX, Stripe i Databricks — koji koriste sekundarne prodaje kako bi zaposlenicima omogućili unovčavanje udjela, a da pritom ostanu privatne tvrtke. Ovakav potez široko se smatra strategijom za zadržavanje talenata i nagrađivanje dugogodišnjih zaposlenika bez pokretanja IPO-a.