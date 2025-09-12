OpenAI i Microsoft dogovorili: Evo kako će podijeliti vlasništvo 500 milijardi vrijednog startupa

OpenAI i Microsoft već dugo pregovaraju o tome kako će neprofitni startup transformirati u profitno orijentiranu strukturu prihvatljiv investitorima. Open AI-ju će navodno pripasti 20-30 posto kompanije, a Microsoftu oko 30 posto.

OpenAI je objavio da planira svojoj neprofitnoj matičnoj organizaciji dodijeliti vlasnički udio vrijedan najmanje 100 milijardi dolara, te istovremeno najavio napredak u pregovorima s Microsoftom o preustroju svoje strukture i otvaranju puta prema budućem izlasku na burzu.

Dvije kompanije u četvrtak su objavile da su potpisale “neobvezujući memorandum o razumijevanju”, što predstavlja značajan korak naprijed u nastojanjima startupa da se transformira u investitorima prihvatljiviju, profitno orijentiranu strukturu, piše Financial Times.

Microsoft, koji je rano uložio u ovu tvrtku za umjetnu inteligenciju, već mjesecima vodi teške pregovore s OpenAI-jem o pristupu tehnologiji, intelektualnom vlasništvu i prihodima.

Sklapanje dogovora ključan je preduvjet za djelomičnu transformaciju OpenAI-a u profitnu kompaniju i otvaranje puta prema inicijalnoj javnoj ponudi dionica (IPO), koja bi donijela ogroman povrat ulaganja investitorima poput SoftBanka i suosnivaču Samu Altmanu.

Jedno od najvećih pitanja u pregovorima oko konverzije OpenAI-ja jest način na koji će se vlasnički udjeli u novoj tvrtki podijeliti između Microsofta, drugih ulagača, zaposlenika i neprofitne organizacije koja tvrtku nadzire.

OpenAI je u četvrtak izjavio da je odlučeno kako će neprofitna organizacija imati vlasnički udio u restrukturiranoj tvrtki vrijedan najmanje 100 milijardi dolara.

Trebaju im novi investitori

Tvrtka nije navela koji bi to postotak predstavljao, no dvije osobe upoznate s planovima rekle su da bi se radilo o 20 do 30 posto. OpenAI trenutačno pregovara o procjeni vrijednosti tvrtke od 500 milijardi dolara.

Prema izvorima upoznatim s pregovorima, Microsoft se očekuje kao vlasnik otprilike 30 posto kompanije nakon planirane transformacije, što bi na trenutačnoj procjeni vrijednosti značilo udio od oko 170 milijardi dolara.

Dvije kompanije objavile su da “aktivno rade na finalizaciji ugovornih uvjeta u definitivnom sporazumu” nakon potpisivanja neobvezujućeg memoranduma koji se odnosi na “sljedeću fazu našeg partnerstva”.

Detalji o sadržaju novog ugovora nisu poznati. Očekuje se da će ugovor definirati pristup Microsofta intelektualnom vlasništvu OpenAI-ja, njegov udio u prihodima te pitanje zadržava li ekskluzivna prava za hosting OpenAI-jevih modela na svojoj cloud platformi.

Prema izvorima upoznatim s razgovorima, kompanije se nadaju da će do kraja godine finalizirati uvjete.

“Zajedno ostajemo usmjereni na pružanje najboljih AI alata za sve, utemeljenih na našoj zajedničkoj predanosti sigurnosti“, poručili su.

700 milijuna korisnika tjedno

OpenAI je osnovan 2015. kao istraživačka neprofitna organizacija s misijom razvoja moćne umjetne inteligencije za dobrobit čovječanstva.

No, od lansiranja ChatGPT-a 2022., postao je komercijalni gigant s 700 milijuna tjednih korisnika i stalnom potražnjom za novim kapitalom. Kao rezultat toga, OpenAI nastoji prijeći u konvencionalniji, investitorima prihvatljiv oblik.

Ti su napori bili problematični. Tvrtka je ublažila planove, pa sada cilja na skromniju verziju: konverziju samo jedne podružnice u oblik profitne kompanije nazvane public benefit corporation (PBC), dok neprofitna organizacija zadržava krajnju kontrolu.

Predsjednik uprave startupa Bret Taylor u četvrtak je rekao da bi ti planovi “također omogućili prikupljanje kapitala potrebnog za ostvarenje naše misije — i osigurali da, kako OpenAI-ev PBC raste, raste i resursna baza neprofitne organizacije, omogućujući joj povijesnu razinu utjecaja na zajednicu”.

Musk blokira restruktuiranje

Microsoft je uložio milijardu dolara u tvrtku 2019., osiguravši računalnu snagu i kapital u zamjenu za pristup modelima umjetne inteligencije. Od tada je uložio dodatnih 12 milijardi dolara u proizvođača ChatGPT-a, čime je stekao ogroman utjecaj na sudbinu OpenAI-a.

Startup se sada suočava s pravnim izazovom od strane Elona Muska, koji nastoji blokirati restrukturiranje, a za koje je potrebna i suglasnost državnih odvjetnika u Delawareu, gdje je sjedište, i Kaliforniji, gdje se odvija većina poslovanja.

Glavni pravnici u obje savezne države prošlog su tjedna pisali kompaniji izražavajući “ozbiljnu zabrinutost” nakon smrti nekolicine korisnika chatbota, istaknuvši da se sigurnost mora unaprijediti prije nego što odobre planirano restrukturiranje.