Musk tuži Apple i OpenAI

Tvrtka xAI Elona Muska tužila je Apple i OpenAI, zbog, kako su istaknuli, nezakonito sklopljenog dogovora kako bi spriječile konkurenciju na tržištu umjetne inteligencije.

Tužba je usmjerena na Appleovu odluku da integrira OpenAI-jev chatbot u operativne sustave svojih pametnih telefona, što je ekskluzivni ugovor za koji se tvrdi da krši zakon o tržišnom natjecanju.

U tužbi, podnesenoj saveznom sudu u Teksasu, Muskova tvrtka xAI tvrdi da ne postoji valjan poslovni razlog da ugovor Applea i OpenAI-a bude ekskluzivan – tvrdeći da je dogovor iz 2024. otežao konkurenciju i dao OpenAI-ju pristup upitima i aktivnostima milijuna Appleovih korisnika.

Navodi se da je dogovor također dao aplikaciji ChatGPT prednost u App Storeu i da je povećao broj preuzimanja u odnosu na druge generativne AI chatbotove.

“Dogovor Applea i OpenAI-a isključio je konkurenciju među generativnim AI chatbotovima, lišio konkurentske generativne AI chatbotove opsega te smanjio kvalitetu i inovacije. Svi su ti utjecaji zauzvrat pomogli OpenAI-ju i Appleu da zadrže svoje monopole”, navela je tvrtka u tužbi.

Prema tužbi, OpenAI kontrolira otprilike 80% tržišta generativnih AI chatbotova u SAD-u, dok Apple tvrdi da ima oko 65% tržišta pametnih telefona.

Njegove veze s drugim tehnološkim divovima i praksama trgovina aplikacija bile su predmet brojnih pravnih bitaka, uključujući i poznatu antimonopolsku tužbu protiv Googlea.

Apple je prethodno branio svoje prakse u trgovinama aplikacija, rekavši da su poštene i nepristrane. Nekoliko ChatGPT konkurenata, poput DeepSeeka i Perplexityja, zauzimalo je vrh ljestvica App Storea od 2024. godine.

Musk je napustio OpenAI nakon što je 2018. predložio preuzimanje tvrtke, a od tada je podnio više tužbi protiv tvrtke zbog njezinih planova da se pretvori u profitno poduzeće. Altman i OpenAI odbacili su Muskove kritike i proglasili ga sitnim, osvetoljubivim bivšim partnerom.