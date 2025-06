Nova noćna mora Elona Muska

Osim carina i vjerojatnog gubitka poreznih olakšica za električna vozila, Muskov rat s nekoć prijateljski nastrojenom Trumpovom administracijom mogao bi uzrokovati velike probleme za Teslu.

Tesla u posljednje vrijeme ima financijskih poteškoća. No spektakularan prekid odnosa izvršnog direktora Elona Muska s predsjednikom Donaldom Trumpom, koji je nedavno eskalirao u val prijetnji i uvreda, mogao bi tvrtki nanijeti puno više štete od pada prodaje, nedostatka novih modela automobila i jako narušenog brenda. Izložio ju je odmazdi nepredvidive savezne administracije.

Trump ima na raspolaganju svu moć savezne vlade, tako da može dodatno intenzivirati višestruke istrage o Tesli. Nacionalna uprava za sigurnost prometa na autocestama (NHTSA) dugo istražuje Teslin autopilot i potpuno autonomne sustave vožnje, koji su povezani s nekoliko smrtonosnih nesreća.

Mogao bi izvršiti pritisak na Komisiju za vrijednosne papire i burze (SEC) da provjeri istinitost nekih Muskovih javnih komentara o Tesli, pa čak i detaljno ispita veliku ovisnost tvrtke o proizvodnji u Kini.

NHTSA također želi dobiti informacije od Tesle o njihovim planovima za robotske taksije prije nego što Musk pokrene pilot program u Austinu ovog mjeseca. Ne postoje savezni propisi za autonomna vozila i robotske taksije, koji su regulirani na državnoj razini. No, Trump bi mogao izvršiti pritisak na teksaškog guvernera Grega Abbotta da blokira Teslu u testiranju njihovih vozila, s obzirom na istragu agencije.

“Trump ima alate za napad”, rekao je iskusni direktor automobilske industrije koji je želio ostati anoniman. “Najlakše bi bilo nastaviti istragu. Problemi za koje je Elon mislio da su gurnuti pod tepih mogli bi se vratiti i proganjati ga.“

Rastuće napetosti između dvojice milijardera izbile su u javnost nakon što je Musk oštro kritizirao Trumpov proračunski prijedlog “One Big Beautiful”, koji bi povećao državni deficit za bilijune, a koji je Musk nastojao smanjiti putem Ureda za učinkovitost vlade (DOGE).

Prepirka, koja je izbila na društvenim mrežama X i Truth, otišla je toliko daleko da je Musk tvrdio da Trump ne bi bio izabran bez njegove pomoći, pa čak i sugerirao da podržava njegov opoziv. Trump je odgovorio prijeteći da će da će prekinuti Elonove državne subvencije i ugovore, ugrozivši SpaceX-ov savezni ugovor vrijedan milijardu dolara za izgradnju raketa i satelita.

“Predsjednik bi trebao istražiti Muska”

Trumpovi saveznici poput Stevea Bannona, glasnog kritičara Muska, rekli su za New York Times da bi predsjednik trebao istražiti i deportirati Muska rođenog u Južnoj Africi. Musk je ovog tjedna povukao svoje komentare. “Žalim zbog nekih objava koje sam prošli tjedan dao o predsjedniku Donaldu Trumpu. Otišli su predaleko“, napisao je na svom računu na društvenim mrežama X.

Reuters je u četvrtak izvijestio da je Bijela kuća ranije ovog mjeseca naredila dužnosnicima Ministarstva obrane i NASA-e da preispitaju ugovore sa SpaceX-om kako bi se pripremili za moguću odmazdu protiv Muska i njegovih tvrtki, rekle su međunarodnoj novinskoj agenciji četiri osobe upoznate sa zahtjevom Bijele kuće.

Čak i ako stvari ne odu tako daleko, Muskovi neobuzdani javni komentari o Trumpu mogli bi se pokazati najštetnijima za Teslu u cijeloj povijesti tvrtke.

Kad je Musk 2022. na Twitteru ismijao bivšeg predsjednika Joea Bidena to za njega nije imalo nikakvih posljedica – Biden ga je jednostavno ignorirao. To nije stil Donalda Trumpa, čovjeka koji otvoreno gaji ogorčenost prema onima za koje smatra da su mu nanijeli nepravdu ili ga uvrijedili. Kao predsjednik, on drži ključeve saveznih agencija i politika koje bi mogle naštetiti Tesli.

Teško razdoblje za Teslu

Vodeći američki proizvođač električnih vozila već se suočava s teškim tromjesečjem, pogođenim padom prodaje u Europi i Kini, uz veće troškove i glavobolje zbog Trumpovih tarifa na čelik, aluminij, autodijelove i kineske baterijske ćelije.

Prijedlog proračuna, koji Musk prezire i koji Trump, uz podršku republikanaca, nada se potpisati sljedeći mjesec, također ukida savezne porezne olakšice za električna vozila i niz poticaja koji podržavaju projekte baterija i čiste energije. Sve će to, naravno, naštetiti i Tesli.

Trump je u objavi na Truth Socialu tvrdio da je Muskovo protivljenje prijedlogu proračuna povezano sa smanjenjem tih odbitaka, iako je Musk više puta javno rekao da podržava ukidanje poreznih olakšica. Međutim, šanse da se odbitci za električna vozila vrate u konačnu verziju proračuna vjerojatno su se smanjile.

“Budući da se Musk sukobio s Trumpom i većinom republikanaca, Zastupnički dom i Senat vjerojatno neće zadržati bilo kakav oblik poreznih olakšica koji bi koristio Musku i Tesli“, kaže Loren McDonald, analitičarka tržišta električnih vozila.

Musk suočen s nizom problema

Izvršni direktor Tesle imao je niz problema tijekom godina zbog nemogućnosti kontrole svojih javnih komentara, uključujući kazne od Komisije za vrijednosne papire i burze te gubitak uloge izvršnog direktora nakon što je 2018. lažno tvitao da je osigurao financiranje za privatizaciju Tesle. Ubrzo nakon toga morao se braniti na sudu i zbog optužbi za klevetu. Ovakvo ponašanje uznemirilo je ulagače, uključujući javne mirovinske fondove, koji su posebno frustrirani što Teslin odbor nije uspio obuzdati Muska.

“Nijednom drugom izvršnom direktoru ne bi se dopustilo da toliko zanemari svoje svakodnevne odgovornosti kao što je to učinio Musk. Nema iznimki“, rekao je za Forbes ministar financija Illinoisa Michael Frerichs . “I bi li se s njima postupalo na isti način da se bave osobnim aktivnostima koje bi bile toliko štetne za ugled tvrtke ili brenda?“

Sada bi ljutiti Trump mogao pogoršati stvari, od istraga do ozbiljnog suzbijanja Muskovih mnogo hvaljenih planova za Teslin robotaxi.

“Budući da se Trump i Musk ponašaju kao djeca ili zaljubljeni ljubavnici, Trump bi mogao učiniti sve što je u njegovoj moći da uspori lansiranje Teslinih robotskih taksija“, rekao je McDonald. “Ne bih se šokirao da Trump počne pričati o tome koliko je Waymo sjajan i kako Tesla stvarno, stvarno zaostaje.“

