Elon Musk i X postigli nagodbu s otpuštenim radnicima Twittera

Milijarder Elon Musk i njegova platforma X postigli su okvirni dogovor s bivšim zaposlenicima koji su ih tužili za 500 milijuna dolara (373 milijuna funti) zbog otkaza i otpremnina.

Oko 6000 zaposlenika – više od polovice radne snage otpušteno je kao dio mjere smanjenja troškova nakon što je Musk preuzeo tvrtku 2022. godine.

“Stranke su postigle načelni sporazum o nagodbi i započele pregovore o uvjetima nagodbe“, navodi se u sudskim dokumentima koje su podnijele obje strane, a koje je BBC vidio.

Detalji sporazuma još nisu javni i zahtijevat će odobrenje suda.

U tužbi, koju vodi bivša zaposlenica Twittera Courtney McMillian, navodi se da je radnicima uskraćeno pravo na beneficije prema planu otpremnina tvrtke. Tvrdili su da tvrtka, između ostalog, nije isplatila plaće u iznosu od šest mjeseci.

No Twitter je otpuštenim radnicima dao najviše jedan mjesec otpremnine, dok neki nisu primili ništa, navodi se u tužbi.

Otpuštanja na Twitteru bila su među najranijima u nizu smanjenja broja zaposlenih među tehnološkim tvrtkama s ciljem smanjenja troškova. Obični radnici često su prvi bili otpušteni.

Mnoge su tvrtke zapošljavale u ranim danima pandemije Covid-19 kada je korištenje digitalnih alata poraslo. Tvrtke poput Facebooka, Googlea i Microsofta otpustile su desetke tisuća radnika u godinama koje su uslijedile.

Musk, koji je nekoliko mjeseci na čelu Odjela za učinkovitost vlade predsjednika Donalda Trumpa, poduzeo je slične poteze kada je ranije ove godine otpustio tisuće saveznih službenika.

Ministarstvo je imalo zadatak smanjiti potrošnju američke vlade i ukinuti broj radnih mjesta.