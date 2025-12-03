Wall Street blago porastao, Boeing poletio

Na Wall Streetu su u utorak burzovni indeksi blago porasli, nadoknadivši dio gubitaka od prethodnog dana, a trgovalo se oprezno jer nije bilo novih značajnijih vijesti koje bi mogle usmjeriti tržište.

Dow Jones ojačao je 0,39 posto, na 47.474 boda, dok je S&P 500 porastao 0,25 posto, na 6.829 bodova, a Nasdaq indeks 0,59 posto, na 23.413 bodova.

Rast indeksa ponajviše se zahvaljuje rastu cijena dionica nekoliko tehnoloških divova. Cijene Applea, Nvidie i Microsofta porasle su oko jedan posto.

Najviše je, pak, više od 10 posto, skočila cijena dionice Boeinga, nakon što je taj proizvođač zrakoplova povećao procjene o isporukama u idućoj godini.

U fokusu novi podaci o inflaciji

Drugih značajnijih vijesti nije bilo, pa najveću podršku tržištu pruža uvjerenje ulagača da će američka središnja banka idućega tjedna dodatno smanjiti kamatne stope za 0,25 postotnih bodova, kao što je učinila u rujnu i listopadu.

Svi posljednji podaci ukazuju na usporavanje rasta američkog gospodarstva i slabljenje tržišta rada, pa neki čelnici Feda poručuju da su spremni dodatno smanjiti kamate.

No, drugi poručuju da se inflacija i dalje kreće znatno iznad ciljanih razina Feda od oko 2 posto, pa ne bi trebalo žuriti sa smanjenjem kamata.

Zbog toga će u fokusu ulagača krajem tjedna biti novi podaci o inflaciji, koji će pokazati koliko Fed ima prostora za smanjenje cijene novca.

Na oprez ulagača ukazuje skroman obujam trgovanja. Na američkim je burzama jučer vlasnika zamijenilo oko 15,35 milijardi dionica, dok je prosječni dnevni obujam u posljednjih 20 dana iznosio 18,4 milijarde.

A na europskim su burzama jučer zabilježene različite izvedbe indeksa. Londonski FTSE oslabio je 0,01 posto, na 9.701 bod, a pariški CAC 0,28 posto, na 8.074 boda. Frankfurtski DAX ojačao je, pak, 0,51 posto, na 23.710 bodova.