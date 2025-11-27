Wall Street porastao četvrti dan zaredom

Na Wall Streetu su u srijedu burzovni indeksi porasli četvrti dan zaredom, no obujam trgovanja bio je skroman jer se u četvrtak zbog Dana zahvalnosti u SAD-u ne radi, dok će se u petak na najvećoj svjetskoj burzi raditi skraćeno.

Dow Jones ojačao je 0,67 posto, na 47.427 bodova, dok je S&P 500 porastao 0,69 posto, na 6.812 bodova, a Nasdaq indeks 0,82 posto, na 23.214 bodova.

Rast indeksa zahvaljuje se, među ostalim, nastavku oporavka cijena dionica tehnoloških kompanija, nakon prošlotjednog oštrog pada.

Moguće smanjenje kamata najveća podrška

Nije bilo puno značajnijih gospodarskih vijesti, no objavljen je zapisnik s posljednje sjednice čelnika američke središnje banke, koji nije osjetnije utjecao na tržište jer su u međuvremenu mnogi čelnici Feda komentirali gospodarsku situaciju.

Ti su komentari učvrstili uvjerenje ulagača da će Fed ipak još jednom ove godine smanjiti kamatne stope za 0,25 postotnih bodova, kao što je učinio u rujnu i listopadu.

Sada se na tržištu procjenjuje da postoji oko 85 posto izgleda da će središnja banka u prosincu smanjiti kamate, dok su ti izgledi prošloga tjedna iznosili oko 40 posto.

U četvrtak se na Wall Streetu neće raditi zbog Dana zahvalnosti, dok će se u petak trgovati skraćeno.

U fokusu ulagača bit će krajem tjedna vijesti o prodaji u trgovačkim lancima i putem interneta jer počinje sezona predblagdanske potrošnje.

„Ovih dana, uoči i nakon Dana zahvalnosti, obujam trgovanja je obično skroman, ali je nešto više optimizma u vezi trgovačkog sektora. No, najveću podršku tržištu posljednjih dana pruža uvjerenje da će Fed u prosincu dodatno smanjiti kamate”, objašnjava Chuck Carlson, direktor u tvrtki Horizon Investment Services.

I na europskim su burzama cijene dionica jučer porasle. Londonski FTSE indeks ojačao je 0,85 posto, na 9.691 bod, dok je frankfurtski DAX porastao 1,11 posto, na 23.726 bodova, a pariški CAC 0,88 posto, na 8.096 bodova.