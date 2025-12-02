Wall Street pao na početku prosinca. Čekaju se makroekonomska izvješća

Na Wall Streetu su u ponedjeljak, prvog dana prosinca, cijene dionica pale, izgubivši dio prošlotjednih dobitaka, jer su ulagači oprezni uoči objave nekoliko važnih makroekonomskih izvješća.

Dow Jones oslabio je 0,62 posto, na 47.420 bodova, dok je S&P 500 skliznuo 0,34 posto, na 6.825 bodova, a Nasdaq indeks 0,29 posto, na 23.297 bodova.

Prošloga su tjedna ti indeksi snažno porasli, zahvaljujući ponajviše oporavku cijena dionica tehnoloških kompanija, nakon prethodnog oštrog pada.

No, prosinac je započeo opreznim trgovanjem, premda krajem godine cijene dionica obično rastu jer investitori uljepšavaju svoje portfelje, pa kupuju dionice koju su te godine imale najbolje rezultate.

Novi podaci o inflaciji

Podršku tržištu pruža uvjerenje ulagača da će američka središnja banka u prosincu dodatno smanjiti kamatne stope za 0,25 postotnih bodova, kao što je učinila u rujnu i listopadu.

Svi posljednji podaci ukazuju na usporavanje rasta američkog gospodarstva i slabljenje tržišta rada, pa neki čelnici Feda poručuju da su spremni dodatno smanjiti kamate.

No, drugi poručuju da se inflacija i dalje kreće znatno iznad ciljanih razina Feda od oko 2 posto, pa bi trebalo pričekati daljnji razvoj situacije.

Zbog toga će u fokusu ulagača krajem tjedna biti novi podaci o inflaciji, koji će pokazati koliko Fed ima prostora za smanjenje cijene novca.

I na europskim su burzama cijene dionica jučer pale. Londonski FTSE indeks oslabio je 0,18 posto, na 9.702 boda, dok je frankfurtski DAX skliznuo 1,04 posto, na 23.589 bodova, a pariški CAC 0,32 posto, na 8.097 bodova.