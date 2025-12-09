Wall Street pao početkom tjedna. Paramount za Warner Bros. ponudio 36 milijardi više od Netflixa

Na Wall Streetu su u ponedjeljak burzovni indeksi pali jer su ulagači oprezni nakon snažnog rasta cijena dionica proteklih tjedana, a uoči sjednice čelnika američke središnje banke. Na nedavnu ponudu Netflixa za preuzimanje Warner Brosa reagirao je Paramount i dao 36 milijardi dolara veću ponudu.

Dow Jones oslabio je 0,45 posto, na 47.739 bodova, dok je S&P 500 skliznuo 0,35 posto, na 6.846 bodova, a Nasdaq indeks 0,14 posto, na 23.545 bodova.

Ulagači su oprezni uoči sjednice čelnika Feda, koji će u srijedu objaviti odluku o kamatnim stopama.

Kako svi posljednji podaci pokazuju da se rast američkog gospodarstva usporava, a da tržište rada slabi, ulagači vjeruju da će Fed dodatno smanjiti kamatne stope za 0,25 postotnih bodova, kao što je to učinio u rujnu i listopadu.

Čelnici FED-a podijeljeni

No, analitičari kažu da čelnici Feda nikada nisu bili tako podijeljeni po pitanju monetarne politike.

I dok jedni poručuju da treba smanjiti kamate jer su rizici po tržište rada veći od rizika od rasta inflacije, drugi upozoravaju da se inflacija i dalje kreće znatno iznad ciljanih razina Feda od oko 2 posto te da treba pričekati sa smanjenjem kamata dok se ne vidi kako su prethodni rezovi utjecali na gospodarstvo.

Na tržištu se procjenjuje da postoji oko 90 posto izgleda da će Fed smanjiti kamate, no to je već ugrađeno u cijene dionica, koje su proteklih tjedana snažno porasle, pa se postavlja pitanje koliko još ima prostora za njihov rast.

Paramount kontrirao Netflixu

Pozornost ulagača privukla je jučer i Paramountova neprijateljska ponuda za preuzimanje Warner Brosa, vrijedna 108 milijardi dolara, što je znatno više od 72 milijarde koje je prošloga tjedna za kupnju Warnera ponudio Netflix. CEO Paramounta je David Ellison, sin sousnivača Oraclea Larryja Ellisona koji je prema Forbesovoj live ljestvici trenutačno drugi čovjek po bogatstvu na svijetu. Paramountove planove za preuzimanje podržava i američki predsjednik Donald Trump.

Početak bitke za preuzimanje Warnera izazvao je rast cijene dionice te filmske kompanije za 4,4, a Paramounta za 9 posto. Cijena Netflixa pala je, pak, više od 3 posto.

Na oprezno trgovanje uoči sjednice Feda ukazuje ispodprosječan obujam trgovanja. Na američkim je burzama vlasnika jučer zamijenilo oko 16,12 milijardi dionica, dok prosječni dnevni obujam u posljednjih 20 dana iznosi 17,52 milijarde.

I na europskim se burzama jučer trgovalo oprezno. Londonski FTSE oslabio je 0,23 posto, na 9.645 bodova, a pariški CAC 0,08 posto, na 8.108 bodova. Frankfurtski DAX porastao je, pak, 0,07 posto, na 24.046 bodova.