Na Wall Streetu S&P indeks porastao, Dow Jones blago pao

Na Wall Streetu je u četvrtak u opreznom trgovanju Dow Jones indeks blago pao, dok su S&P 500 i Nasdaq porasli treći dan zaredom.

Dow Jones oslabio je 0,07 posto, na 47.850 bodova, dok je S&P 500 porastao 0,11 posto, na 6.857 bodova, a Nasdaq indeks 0,22 posto, na 23.505 bodova.

Na najvećoj svjetskoj burzi već se danima trguje oprezno jer gotovo svi posljednji podaci pokazuju da se rast američkog gospodarstva usporava, a da tržište rada slabi.

Izvješće o inflaciji u petak

Zbog toga ulagači vjeruju da će američka središnja banka na sjednici idućega tjedna dodatno smanjiti kamatne stope za 0,25 postotnih bodova, kao što je učinila u rujnu i listopadu.

Drugih važnijih vijesti koje bi značajnije utjecale na tržište nema, a veću pažnju privući će u petak izvješće o inflaciji.

Inflacija se u SAD-u i dalje kreće znatno iznad ciljanih razina Feda od oko 2 posto, pa će novi podatak pokazati koliko Fed ima prostora za popuštanje monetarne politike.

Na oprezno trgovanje ukazuje ispodprosječan obujam trgovanja. Na američkim je burzama vlasnika jučer zamijenilo oko 15,13 milijardi dionica, dok prosječni dnevni obujam u posljednjih 20 dana iznosi 17,98 milijardi.

I na europskim su burzama indeksi jučer porasli. Londonski FTSE ojačao je 0,19 posto, na 9.710 bodova, dok je frankfurtski DAX porastao 0,79 posto, na 23.882 boda, a pariški CAC 0,43 posto, na 8.122 boda.