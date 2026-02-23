Zlato i dolar odmah reagirali na nove Trumpove carine, analitičari zasad mirni

Nakon što je Washington najavio novu carinu od 15 posto, zlato je ojačalo kao sigurno utočište, a dolar oslabio, no analitičari ističu da su ukupne carinske stope i dalje niže nego u prethodnom režimu te ne očekuju snažniji poremećaj tržišta.

Cijena zlata porasla je, a dolar oslabio u ponedjeljak nakon što je Donald Trump produbio neizvjesnost oko globalne trgovine uvođenjem nove carine od 15 posto, nakon presudne odluke Vrhovnog suda SAD-a kojom je njegova prethodna politika proglašena nezakonitom.

Nova carina koja bi trebala stupiti na snagu u utorak temelji se na Zakonu o trgovini iz 1974. godine i omogućit će Trumpu da uvede ograničenja uvoza u trajanju do 150 dana.

Trumpovo pokretanje trgovinskog rata prošlog travnja uzdrmalo je valutna, obveznička i dionička tržišta, no dionice su se u međuvremenu, potaknute procvatom umjetne inteligencije, oporavile i dosegnule rekordne razine.

U ranom trgovanju u Londonu u ponedjeljak zlato, koje se smatra sigurnim utočištem za kapital, poraslo je 0,6 posto na 5133 dolara po unci, dok je dolar oslabio 0,3 posto u odnosu na košaricu drugih vodećih valuta.

Terminski ugovori na američke dionice upućivali su na pad indeksa S&P 500 od 0,5 posto te pad Nasdaqa 100 od 0,7 posto.

Europske burze suzdržane

Reakcija na europskim burzama bila je suzdržanija, pri čemu je indeks Stoxx Europe 600 u ranom trgovanju pao 0,3 posto. Tehnološke dionice bile su među najslabijima, a podindeks koji prati taj sektor pao je 0,9 posto, piše Financial Times

Prinosi na desetogodišnje američke državne obveznice, koji se kreću obrnuto od cijena, pali su za 0,01 postotni bod na 4,07 posto. Bitcoin je oslabio 2,7 posto na 65.801 dolar po tokenu.

“Tržište uračunava neizvjesnost jer ne zna gdje će se carine na kraju zaustaviti”, rekla je Ecaterina Bigos, glavna investicijska direktorica za Aziju bez Japana u BNP Paribas Asset Managementu.

Analitičari Goldman Sachsa naveli su da nove carine blago smanjuju povećanje efektivne carinske stope u usporedbi s početkom 2025. godine, s nešto više od 10 postotnih bodova u prethodnom carinskom režimu na sadašnjih devet postotnih bodova. Banka je poručila da su njezina očekivanja u pogledu američkog gospodarskog rasta i inflacije “uglavnom nepromijenjena” zbog novih nameta.

U Aziji optimistični

U Aziji su dionice u ponedjeljak porasle jer su ulagači pozdravili mogućnost nižih carina za neke izvoznike. Hongkonški indeks Hang Seng predvodio je dobitke s rastom od 2,4 posto. Tajvanski Taiex zaključio je dan s rastom od 0,5 posto, a južnokorejski Kospi porastao je 0,7 posto. Japanska i kineska tržišta bila su zatvorena.

Ekonomisti Morgan Stanleya naveli su u izvješću da bi nova nominalna carinska stopa od 15 posto smanjila prosječnu ponderiranu carinu na azijsku robu s 20 na 17 posto, dok bi carine na kinesku robu pale s 32 na 24 posto.

Iako bi to olakšanje moglo biti “privremeno”, s obzirom na to da se očekuje da će SAD uvesti nove namete za neke sektore i gospodarstva, “čini nam se da su carine na Aziju vjerojatno dosegnule vrhunac”, naveli su.