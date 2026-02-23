Trump uzvratio Vrhovnom sudu, uveo novu globalnu carinu

Američki predsjednik Donald Trump uveo je novu globalnu carinu od 10%, nakon što je Vrhovni sud proglasio njegove sveobuhvatne carine nezakonitima, temeljene na Zakonu o međunarodnim izvanrednim ekonomskim ovlastima (IEPPA).

Američki predsjednik Donald Trump izjavio je u petak da je potpisao dokumente o uvođenju 10 postotne carine na uvoz iz svih zemalja, koja će, kako je rekao, “stupiti na snagu gotovo odmah”, prema članku 122. Zakona o trgovini iz 1974.

Trump je rekao da Vrhovni sud nije poništio carine, već samo određenu upotrebu IEEPA-e, mehanizma koji je koristio za nametanje carina na Dan oslobođenja u travnju.

Rekao je da se srami određenih članova suda, što nemaju hrabrosti učiniti ono što je ispravno za SAD, nazivajući ih budalama te tvrdeći, bez dokaza, da je Vrhovni sud pod utjecajem stranih interesa.

Čestitao je trojici sudaca koji su se izjasnili protiv, Brettu Kavanaughu, Samuelu Alitu i Clarenceu Thomasu, nazvavši Kavanaugha genijem čiji je rejting znatno porastao.

Suci Neil Gorsuch i Amy Coney Barrett koje je imenovao Trump glasali su zajedno s trojicom liberalno orijentiranih sudaca suda i konzervativno orijentiranim glavnim sucem Johnom Robertsom, kojeg je imenovao bivši predsjednik George W. Bush, za poništavanje Trumpovih carina.

Vrhovni sud je presudio da je Trump prekoračio svoje ovlasti kada je koristio IEEPA za nametanje carina za Dan oslobođenja. Iako zakon predsjedniku dopušta nametanje ekonomskih sankcija tijekom nacionalnih izvanrednih situacija, ne navodi carine među tim alatima.

Što je članak 122. Zakona o trgovini?

Zakon omogućuje predsjedniku da se pozabavi velikim i ozbiljnim deficitima platne bilance Sjedinjenih Država putem uvoznih pristojbi do 15%. Carine bi istekle nakon 150 dana bez odobrenja Kongresa, iako bi administracija teoretski mogla dopustiti da porez ukine, proglasiti novi deficit i ponovno ga uvesti, prema Cato institutu.

Trump je, kada ga je novinar pitao hoće li tražiti odobrenje Kongresa za svoju carinsku politiku, rekao: “Ne, ne trebam. Već je odobreno. Mislim, pitao bih Kongres i vjerojatno bih ga dobio.“ Općenito se očekivalo da će Trumpova administracija koristiti zakon za uvođenje carina ako Vrhovni sud poništi njegovu upotrebu IEEPA-e.

Trump se nije obvezao na povrat novca tvrtkama za carine koje su već platile, budući da je više od 1000 njih već podnijelo tužbe tražeći povrat novca ako se carine ponište. Izrazio je frustraciju što sud u svojoj odluci nije obradio povrat novca, rekavši novinarima: “Na kraju ćemo biti na sudu sljedećih pet godina.“

Trump je također rekao da će njegova administracija otvoriti nekoliko istraga prema članku 301. Zakona o trgovini iz 1974. kako bi zaštitila zemlju od nepoštenih trgovinskih praksi drugih zemalja i tvrtki.

“Iako sam siguran da to nisu namjeravali učiniti, odluka Vrhovnog suda učinila je predsjednikovu sposobnost reguliranja trgovine i nametanja carina snažnijom i kristalno jasnom, a ne slabijom“, napisao je Trump na Truth Socialu. “Više neće biti nikakve sumnje, a prihodi koji ulaze i zaštita naših tvrtki i zemlje zapravo će se povećati zbog ove odluke”, poručio je.

Sara Dorn, novinarka Forbesa (link na originalni članak)