Misteriozni dobročinitelj darovao gradu 21 kilogram zlata za obnovu vodovoda

Donacija vrijedna tri milijuna eura stiže u trenutku kada se grad suočava s puknućima cijevi i sve češćim urušavanjima tla.

Japanski grad Osaka primio je izdašnu donaciju kako bi obnovio svoj zastarjeli vodovodni sustav. “Zlatne poluge teške 21 kilogram procijenjene na oko 560 milijuna jena (3 milijuna eura), darovane su prošlog studenog od strane donatora koji je želio ostati anoniman”, izjavio je gradonačelnik Osake Hideyuki Yokoyama na konferenciji za novinare u četvrtak.

Osaka, s gotovo tri milijuna stanovnika, gospodarsko je središte smješteno u japanskoj regiji Kansai i treći je najveći grad u zemlji.

Nije prvi put

No poput mnogih japanskih gradova, i Osaka se suočava sa starenjem vodovodnih i kanalizacijskih cijevi, što postaje sve veći sigurnosni problem. U fiskalnoj 2024. godini zabilježeno je više od 90 slučajeva puknuća vodovodnih cijevi ispod gradskih cesta, prema podacima gradskog vodovoda.

“Rješavanje problema zastarjelih vodovodnih cijevi zahtijeva golema ulaganja. Mogu samo izraziti zahvalnost”, rekao je Yokoyama novinarima odgovarajući na pitanje o velikoj donaciji zlata.

Dodao je kako je iznos “zapanjujući” te da je ostao “bez riječi”, prenosi BBC.

Isti taj anonimni donator ranije je već darovao 500.000 jena u gotovini za gradski vodovodni sustav, naveo je gradonačelnik.

Gradsko vodovodno poduzeće priopćilo je u četvrtak da je zahvalno na donaciji zlata te da će sredstva biti iskorištena za obnovu sustava, uključujući zamjenu dotrajalih cijevi.

Otvaranje golemih rupa

Prema pisanju lokalnih medija, više od 20 posto japanskih vodovodnih cijevi premašilo je zakonski predviđeni vijek trajanja od 40 godina. U japanskim gradovima sve su češće i pojave urušavanja tla, osobito ondje gdje je kanalizacijska infrastruktura zastarjela.

Prošle je godine golema rupa u prefekturi Saitama progutala kabinu kamiona, pri čemu je vozač poginuo. Smatra se da je urušavanje uzrokovalo puknuće kanalizacijske cijevi. Taj je incident potaknuo japanske vlasti da pojačaju napore u zamjeni dotrajalih cijevi diljem zemlje, no proračunska ograničenja usporila su provedbu tih projekata obnove.