Ovo je novi paket vladinih mjera: Ograničene cijene goriva, struja i plin ne poskupljuju

Deseti vladin paket mjera za zaštitu kućanstava i gospodarstva od rasta cijena vrijedan je 450 milijuna eura, a uz ostalo donosi nastavak regulacije cijena goriva i zadržavanje cijena struje i plina do 30. rujna ove godine, rekao je u ponedjeljak na sjednici Vlade premijer Andrej Plenković.

S prethodnih devet paketa, ukupna vrijednost vladinih intervencija usmjerenih zaštiti građana i gospodarstva od rasta cijena od 2020. godine doseže devet milijardi eura.

Premijer Plenković podsjetio je da je uzrok desetoga paketa vrlo ozbiljna situacija na Bliskom istoku, odnosno sukob SAD-a i Izraela s Iranom, zbog čega je, primjerice, cijena barela nafte brent sa 71 dolara prije tri tjedna skočila na 114 dolara.

To je agresivan i silovit rast cijene nafte, a vlada u takvim okolnostima želi očuvati sigurnost opskrbe i priuštivost cijena, zadržati radna mjesta, gospodarsku aktivnost i što više ublažiti pritisak na rast cijena i to ne samo energenata, rekao je Plenković.

Deregulirane cijene samo na crpkama izvan autocesta

Stoga Vlada nastavlja s regulacijom cijena goriva te je odlučila smanjiti trošarine i dio premije distributera goriva.

Tako će od sutra pa u iduća dva tjedna eurodizel sa sadašnjih 1,55 eura poskupjeti na 1,73 eura, a bez vladinih mjera cijena bi bila 1,86 eura.

Eurosuper će od sutra stajati najviše 1,62 eura (sada 1,50), a bez vladinih mjera bio bi 1,71 euro.

Što se tiče plavog dizela, osim ulaska u premije vlada nije imala na raspolaganju drugih mehanizama, pa će njemu cijena porasti s 0,89 na 1,19 eura, a Plenković kaže da bi bez mjera vlade bio 1,23 eura. No, vlada je za poljoprivrednike namijenila 20 milijuna eura, a za ribare osam milijuna eura dodatne pomoći.

Plin u spremnicima sa 1,70 ide na 1,99 eura za kilogram (bez vladinih mjera 2,07 eura), a plin u bocama s 2,40 poskupljuje na 2,57 eura (bez vladinim mjera 2,77 eura).

Ustvrdivši kako vlada ne može potpuno zaustaviti cijene jer tada distributeri ne bi mogli opskrbiti tržište pa bi na crpke u Hrvatskoj kako i do sada dolazili ljudi iz susjednih zemalja, Plenković je rekao da će regulirane cijene biti samo na crpkama izvan autocesta, a na autocestama tržišne.

Cijene struje i plina bez promjene do 30. rujna

Kada je riječ o cijenama električne energije i plina, Plenković je rekao da je izlazak iz subvencija planiran za 1. travnja, ali je vlada odlučila nastaviti subvencije još šest mjeseci, do 30. rujna i to i za građane i poduzetnike.

Tako će poduzeća koja u pola godine potroše do 250.000 kilovatsati električne energije i imati pravo na povoljniju cijenu struje, a neće se mijenjati ni cijena plina.

Nastavljaju se i mjere za ugrožene kupce energenata, za što je predviđeno 55 milijuna eura i to kroz vaučer od 70 eura mjesečno po kućanstvu za troškove električne, plinske ili toplinske energije. Riječ je o više od 125.000 osoba sa statusom ugroženog kupce energenata, rekao je Plenković.

To znači da mjeru mogu koristiti korisnici zajamčene minimalne naknade, korisnici inkluzivnog dodatka prve, druge ili treće razine potpore kojima nije osigurana usluga smješta ili organizirano stanovanje, korisnici nacionalne naknade za starije osobe te korisnici novčane naknade za nezaposlene branitelje i civilne stradalnike Domovinskog rata. Financijska vrijednost te mjere je 53 milijuna eura.

Vlada je pripremila i mjere za potporu održivosti domaćega javnog prijevoza u iznosu od osam milijuna eura. To je mjera potpore javnom prijevozu putnika od 0,16 eura po litri dizela. Cilj je očuvati dostupnost javnog prijevoza i spriječiti rast cijene karata, a očekivani učinak za prijevoznike je niži trošak goriva i lakše pokrivanje eventualnih gubitaka zbog rasta cijene goriva.

Paket za poljoprivrednike i ribare od 28 milijuna eura sadrži potporu od sto eura po hektaru za troškove sjetve i sadnje ratarskih kultura, voća i povrća od 100 eura po hektaru za prvih deset i 50 eura po hektaru za drugih deset hektara, s isplatom u prvoj polovici godine, za što je izdvojeno 20 milijuna eura.

Za ribarstvo i akvakulturu potpore koje bi im trebale olakšati poskupljenje plavog dizela vrijedne su ukupno osam milijuna eura.

Za poduzetnike koji su uzeli kredite kod Hrvatske agencije za malo gospodarstvo i HBOR-a, među kojima su poljoprivrednici i ribari te distributeri goriva, pripremljen je šestomjesečni moratorij na otplatu.

Nastavljaju se i potpore studentima, s nepromijenjenom cijenom prehrane u domovima od 0,86 eura za obrok.

Unutar desetoga vladinog paketa su i natječaji usmjereni na obnovljive izvore energije u kućanstvima. Korisnici će biti fizičke osobe i kućanstva, a visina potpore je 50 posto investicije ili do 70 posto investicije za kućanstvo u riziku od energetskog siromaštva. Riječ je primjerice o sufinanciranju dizalica topline, fotonaponskih elektrana, baterija i sl.

Vlada kroz najnoviji paket mjera potiče i izgradnju geotermalnih sustava i priključenje na postojeće toplinske mreže

Premijer Plenković naglasio je da se uz danas predstavljene mjere nastavlja ograničenje cijene za sto proizvoda u trgovinama.

Najavio je da će vlada pratiti situaciju i prema potrebi reagirati, kako bi zajamčila manji cjenovni šok na građane i gospodarstvo.

