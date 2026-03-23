Vlada: Cijena litre benzina od utorka 1,62, a dizela 1,73 eura po litri

Vlada je u ponedjeljak intervenirala u cijene goriva, tako da će od utorka cijena litre osnovnog benzina biti 1,62 eura, a eurodizela 1,73 eura.

“Odlučili smo intervenirati i smanjiti dio trošarina te dio premije distributera goriva”, kazao je premijer Andrej Plenković na početku sjednice Vlade.

Današnja cijena eurosupera od 1,50 eura po litri bila bi 1,71 euro bez intervencije Vlade, istaknuo je te dodao da će od utorka biti 1,62 eura. Istaknuo je i da je to više pod 20 centi niže nego u vrhu cjenovnoga rasta prije četiri godine.

Cijnena litre eurodizela sada je 1,55 eura, a od sutra će biti 1,73 eura. Bez intervencije Vlade bila bi 1,86 eura, naveo je.

Cijena plavog dizela, na koji nema trošarina, pa osim ulaska u premije vlada nije imala na raspolaganju drugih mehanizama, porast će za 0,89 eura, na 1,19 eura, a bez mjera Vlade iznosila bi 1,23 eura. Ali, tu su potpore od 20 milijuna eura za poljoprivrednika i osam milijuna eura za ribare kako bi im se dodatno pomoglo, naveo je Plenković.

Cijena plina UNP u spremnicima raste s 1,70 na 1,99 eura, a da nema vladinim mjera bio bi 2,07 eura za kilogram. Riječ je o spremnicima koji se koriste gdje nema plinifikacije. UNP za boce poskupit će s 2,40 na 2,57 eura, a bez intervencije Vlade bio bi 2,77 eura.

