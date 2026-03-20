Tko plaća najveći porez na gorivo u Europi?

Cijene benzina i dizela diljem Europe rastu usporedno s globalnim cijenama nafte zbog rata u Iranu i poremećaja koji utječu na opskrbu iz zemalja Perzijskog zaljeva.

Brent sirova nafta nakratko je dosegnula 119 dolara po barelu dva puta od prvih američko-izraelskih napada na Iran krajem veljače. Posljedice fluktuirajućih cijena nafte sada osjećaju kućanstva diljem Europe, gdje porezi čine značajan udio troškova na benzinskim crpkama.

Euronews Business istražio je gdje potrošači plaćaju najveći porez na gorivo u Europi, a gdje je gorivo najjeftinije?

Prvi i najvažniji pokazatelj je udio ukupnih poreza, uključujući trošarine i PDV, u cijenama goriva.

Porezi, uključujući trošarine i PDV, čine više od polovice cijena benzina diljem EU, prema izračunima Euronews Businessa, temeljenim na podacima koje je dostavila Europska komisija, zaključno s 16. ožujkom.

Unutar EU-a, udio se kreće od 43,9% u Bugarskoj do 57,8% u Sloveniji, s 20 država članica čiji ukupni porezi čine više od 50% cijene benzina. Prosjek EU-a iznosi 52,1%. U Hrvatsko je ukupan porez 53%.

Među “velikom četvorkom” gospodarstava EU-a, Italija ima najveći udio poreza s 55%, a slijede Njemačka (54,5%), Francuska (53%) i Španjolska (45%).

Koliki dio cijene benzina ide na poreze? (Eurosuper 95); Izvor: Europska komisija

Koliki dio cijene benzina ide na poreze? (dizel); Izvor: Europska komisija

Za dizel je ukupno porezno opterećenje niže, u prosjeku 44,6% u EU. Samo četiri zemlje imaju poreze veće od 50%: Malta (54,3%), Italija (51,1%), Irska (50,6%) i Slovenija (50,1%). Udio poreza u Hrvatskoj je 43%.

Udio poreza je ispod 40% u Estoniji (37,6%), Španjolskoj (38%), Švedskoj (38,5%) i Bugarskoj (39,7%).

Među najvećim gospodarstvima EU-a, Italija i dalje ima najveći udio poreza na dizel s 51,1%. Francuska (46,8%) i Njemačka (45,4%) blizu su prosjeka EU-a, dok Španjolska (38%) ima jedan od najnižih udjela u Europi.

Porez varira za benzin i dizel. Grčka je četvrta po porezima na benzin, ali 20. za dizel. Finska i Nizozemska su oko deset mjesta više za benzin nego za dizel, dok je Litva na 18. mjestu za benzin, ali na osmom za dizel.

Porezne stope u usporedbi s plaćenim porezima

Slovenija ima najvišu stopu poreza na benzin (57,8%), ali potrošači plaćaju 0,83 eura po litri, što je u apsolutnom iznosu svrstava tek na 17. mjesto u EU.

Porezi po litri kreću se od 0,58 eura u Bugarskoj do 1,24 eura u Nizozemskoj. Prema podacima Eurostata od 16. ožujka, prosjek EU-a bio je 0,96 eura, a iznosi su premašili jedan euro u Danskoj, Njemačkoj, Finskoj, Grčkoj, Irskoj i Francuskoj.

Promatrajući cijene benzina s porezima, cijena Eurosupera 95 s porezima u EU iznosila je 1,84 eura po litri. Najskuplji benzin je u Nizozemskoj (2,26 eura), Danskoj (2,18 eura), Njemačkoj (2,09 eura), Finskoj (1,96 eura) i Grčkoj (1,92 eura).

Nasuprot tome, najniže cijene za Eurosuper 95 bile su u Bugarskoj (1,33 eura), Malti (1,34 ), Cipru (1,42 ), Sloveniji (1,44 € i Slovačkoj (1,52). U Turskoj je cijena iznosila oko 1,22 eura.

Za dizel su porezi u prosjeku iznosili 0,87 eura po litri u EU, a premašili su 1 euro samo u Italiji (1,04 eura) i Danskoj (1,01 eura).

Najmanje poreza nominalno plaćaju stanovnici Bugarske (0,57 eura), Malte (0,66 eura) i Cipra (0,66 eura).

Najskuplje cijene dizela su u Nizozemskoj (2,26 ), Danskoj (2,21 ), Njemačkoj (2,15 ), Finskoj (2,11) i Italiji (2,03 €). U međuvremenu, najniže cijene dizela zabilježene su na Malti (1,21 ), u Bugarskoj (1,44 ), Sloveniji (1,48 ), Slovačkoj (1,53) i Cipru (1,59 ).

Fiskalna i ekološka politika

Prema Poreznoj zakladi, porezi na gorivo uključuju ekološke pristojbe u mnogim zemljama EU-a, koje se primjenjuju po litri. Na primjer, najmanje osam država članica EU-a uključuje porez na ugljik, energiju ili neki drugi ekološki porez u svoju ukupnu trošarinu.

EU određuje minimalnu trošarinu. Međutim, države članice mogu odrediti više nacionalne porezne stope kako bi ostvarile vlastite fiskalne, ekološke i ekonomske ciljeve. Troškovi i marže u rafiniranju i distribuciji također utječu na potrošačke cijene, prema Europskoj središnjoj banci.