Fed zadržava kamatne stope, ali upozorava da bi rat s Iranom mogao imati “neizvjestan” utjecaj

Federalne rezerve u srijedu su glasale za zadržavanje kamatnih stopa te su zadržale svoju prognozu o jednom smanjenju ove godine, dok su se posljednjih tjedana proširile zabrinutosti zbog mogućeg utjecaja rata s Iranom na američko gospodarstvo usred rasta inflacije i slabljenja tržišta rada.

Savezni odbor za operacije na otvorenom tržištu (FOMC) glasao je s 11 prema 1 za zadržavanje kamatnih stopa u rasponu između 3,5% i 3,75%, pri čemu je guverner Feda Stephen Miran bio jedini protivnik, zagovarajući smanjenje za četvrtinu postotnog boda.

Fedov “dot plot”, grafikon koji prikazuje odluke središnje banke o monetarnoj politici, pokazao je da središnja banka i dalje očekuje jedno smanjenje kamatnih stopa ove godine te još jedno smanjenje 2027. godine. Sedam od 19 sudionika FOMC-a signaliziralo je da očekuju da će kamatne stope ostati nepromijenjene ove godine, što je porast u odnosu na šest u prosincu. U priopćenju je Fed naveo da su “implikacije razvoja događaja na Bliskom istoku za američko gospodarstvo neizvjesne”.

Što je Jerome Powell rekao o kamatnim stopama?

Predsjednik Feda Jerome Powell u srijedu je rekao da središnja banka čeka vidjeti kako će se inflacija razvijati tijekom godine, ali je napomenuo da će više cijene energije zbog rata u Iranu vjerojatno kratkoročno pogurati inflaciju prema gore. Powell je rekao da je “prerano” znati “opseg i trajanje” učinaka sukoba na gospodarstvo, ali je sugerirao da bi se inflacija mogla smiriti kako učinak carina predsjednika Donalda Trumpa na potrošačke cijene bude slabio. Ako se inflacija ne poboljša, “nećete vidjeti smanjenje kamatnih stopa”, rekao je Powell.

Što je Donald Trump rekao o kamatnim stopama?

Trump je vršio pritisak na Fed i Powella da brže smanje kamatne stope, napisavši u srijedu na Truth Socialu: “Kada će ‘Prekasni’ Powell sniziti KAMATNE STOPE?” Nakon što je Fed u siječnju odlučio zadržati kamatne stope, Trump je rekao da bi SAD trebao plaćati “NAJNIŽU KAMATNU STOPU OD BILO KOJE DRŽAVE NA SVIJETU” zbog “ogromnih količina novca koje pritječu” u SAD zahvaljujući njegovim carinama.

Što su dužnosnici Feda rekli o snižavanju kamatnih stopa?

Zapisnik sa sastanka FOMC-a u siječnju sugerirao je da je Fed podijeljen oko daljnjih poteza s kamatnim stopama. Na tom sastanku “nekoliko” članova upravnog odbora Feda tvrdilo je da bi povećanja kamatnih stopa mogla biti potrebna ako inflacija ostane iznad ciljanih 2%, dok su neki dužnosnici smatrali da bi kamatne stope trebalo zadržati “stabilnima neko vrijeme” dok kreatori politike procjenjuju pristigle gospodarske podatke. “Određeni broj” dužnosnika naznačio je da niže kamatne stope “možda neće biti opravdane” dok ne postoji “jasan pokazatelj” da inflacija usporava.

Hoće li Fed ove godine smanjiti kamatne stope?

Guvernerica Feda Michelle Bowman u siječnju je rekla da bi Fed trebao “ostati spreman” na daljnje smanjenje kamatnih stopa, navodeći “znakove krhkosti” na tržištu rada i tvrdeći da središnja banka treba izbjeći signaliziranje pauze u smanjenju stopa osim ako ne postoje “jasna i trajna” poboljšanja. Zavod za statistiku rada izvijestio je o daljnjem slabljenju tržišta rada u veljači: SAD je izgubio 92.000 radnih mjesta izvan poljoprivrede, a stopa nezaposlenosti porasla je na 4,4%, što predstavlja nagli zaokret u odnosu na 126.000 novih radnih mjesta u siječnju. Unatoč slabljenju tržišta rada, inflacija je ostala iznad Fedovog cilja od 2%, što potencijalno jača argumente protiv smanjenja kamatnih stopa. Podaci o indeksu temeljnih izdataka za osobnu potrošnju — preferiranom pokazatelju inflacije središnje banke — pokazali su da je godišnja inflacija porasla više od očekivanja, na 3,1% u siječnju. Zavod za statistiku rada u srijedu je izvijestio da je i veleprodajna inflacija ubrzala, porasvši na 3,4% u veljači te za 0,7% od siječnja do veljače, znatno iznad procjena od 2,9% i 0,3%.

Ty Roush, novinar Forbesa (link na originalni članak)