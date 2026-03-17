“Gdje je JD Vance?” Nestao iz javnosti usred rata s Iranom kojem se godinama protivio

Potpredsjednik SAD-a izbjegava javne istupe o ratu s Iranom, dok izvori tvrde da je skeptičan prema sukobu i zabrinut zbog njegovog ishoda.

Američki potpredsjednik JD Vance, koji se više puta protivio mogućem ratu s Iranom, primjetno je odsutan iz javne rasprave o tom sukobu kako on postaje sve složeniji i politički rizičniji za predsjednika Donalda Trumpa. To otvara pitanje pokušava li Vance zaštititi političku budućnost ili je doista u neslaganju s predsjednikom.

Vance, veteran rata u Iraku, novinarima je u petak, kada su ga pritisnuli pitanjima, rekao tek da su razgovori s Trumpom o ratu u Iranu “povjerljivi”. Ipak, više izvora navodi da se Vance protivio ratu u razgovorima s Trumpom, a Politico je u petak izvijestio da je bio “skeptičan”, “zabrinut zbog uspjeha” i da se “jednostavno protivi” ratu, prema riječima neimenovanog Trumpova dužnosnika.

Savjetnik Bijele kuće za umjetnu inteligenciju David Sacks, blizak Vanceov saveznik koji je pomogao u prikupljanju sredstava iz tehnološkog sektora za Trumpa i Vancea 2024., izjavio je u petak u jednom podcastu da bi SAD trebao “proglasiti pobjedu i izaći” iz Irana. Dodao je da smatra kako bi to uključivalo “postizanje neke vrste primirja ili dogovorenog rješenja s Iranom”.

Trump je priznao razlike, rekavši novinarima prošlog tjedna da je Vance “možda manje entuzijastičan” i “filozofski malo drugačiji” po pitanju američke operacije u Iranu, ali je naglasio da se “vrlo dobro slažu”.

Ciljano pojavljivanje

Politički analitičari nagađaju da Vance izbjegava povezivanje s ratom kako bi zaštitio svoje šanse za predsjedničku kandidaturu 2028., s obzirom na to da je sukob nepopularan u anketama i da je podrška unutar Trumpove MAGA baze podijeljena.

Bivša kongresnica Marjorie Taylor Greene iz Georgije zapitala se “gdje je, dovraga, JD Vance?” u intervjuu za Megyn Kelly 2. ožujka, tri dana nakon početka rata, nakon što se Vance nije oglasio na društvenim mrežama, gdje inače često objavljuje.

Nekoliko sati nakon emitiranja intervjua, Vance je ipak branio Trumpove poteze u Iranu, ističući da je situacija drugačija od ratova u Afganistanu i Iraku. Za Fox News rekao je da Trump ima “jasan cilj” spriječiti Iran da dođe do nuklearnog oružja te da “nema šanse da Donald Trump dopusti da se zemlja uvuče u višegodišnji sukob bez jasnog kraja”.

“Premisa ove priče je smiješna i netočna. Potpredsjednik se nije povukao iz javnosti”, poručio je Vanceov glasnogovornik, navodeći da je Vance sudjelovao u svečanim dočecima poginulih vojnika, gostovao u udarnim televizijskim terminima, održao konferenciju za novinare i dva govora u kojima je govorio o žrtvi američkih vojnika.

Što je javno rekao od početka sukoba

Osim što je ponovio dugogodišnji stav da Iran ne smije imati nuklearno oružje, Vance se nije izravno izjašnjavao o ratu i uglavnom se pozivao na Trumpa. Kada su ga novinari pitali o preliminarnoj istrazi američke vojske prema kojom je SAD odgovoran za napad na djevojačku školu u Iranu 28. veljače, odgovorio je: “Treba nam istraga… ne mislim da u potpunosti razumijemo što se dogodilo.” Dodao je da predsjednik želi potpunu istragu i da se na tome radi.

Na pitanje kako ocjenjuje tijek rata, odbio je odgovoriti: “Važno je da predsjednik može voditi te razgovore sa svojim timom bez da članovi tima potom to iznose medijima. Naš tim za nacionalnu sigurnost funkcionira jer si vjerujemo i slobodno razmjenjujemo ideje.”

Na osobnom profilu na mreži X Vance je o ratu uglavnom objavljivao poruke posvećene poginulim američkim vojnicima i isječke iz intervjua. Njegov službeni profil dijelio je izjave Trumpa i drugih dužnosnika te njegove govore i televizijske nastupe. Također je podijelio izjavu svog direktora komunikacija koji je tvrdnje da se namjerno drži po strani nazvao “apsurdnima”.

Što je govorio ranije

Vance se više puta protivio američkoj vojnoj intervenciji u Iranu i bio je jedan od glavnih zagovornika Trumpove “America First” neintervencionističke politike. U tekstu za Wall Street Journal 2023. napisao je da podržava Trumpa jer “zna da neće nepromišljeno slati Amerikance u ratove u inozemstvu”. Kao senator hvalio je Trumpov prvi mandat u kojem nije pokrenuo nove ratove.

Tijekom kampanje 2024. rekao je da SAD nema interesa ulaziti u rat s Iranom jer bi to bilo “ogromno odvlačenje resursa i izuzetno skupo”. Na konferenciji u Münchenu 2025. izjavio je da bi napad na Iran bio “vrlo loš za sve”, ali ipak bolji od scenarija u kojem Iran dobije nuklearno oružje.

Kako bi rat mogao utjecati na Vanceove izglede 2028.?

Utjecaj na moguću kandidaturu

Sukob stavlja Vancea u nezgodnu poziciju između njegovih izolacionističkih stavova i potrebe da podrži Trumpa. Istodobno je rat dodatno podigao profil državnog tajnika Marca Rubija, koji se također smatra mogućim kandidatom 2028.

Rubio je bio uz Trumpa u Mar-a-Lagu tijekom prvih napada na Iran, dok su se Vance i drugi dužnosnici uključili na daljinu iz Washingtona. Iako ni Rubio ni Vance nisu najavili kandidaturu, Trump navodno već ispituje bliske suradnike koga preferiraju.

Neki istaknuti MAGA akteri, poput influencerice Laure Loomer, pozvali su Vancea da se ogradi od Tuckera Carlsona, koji oštro kritizira rat i američko-izraelski odnos. Loomer je poručila da će, ako Vance to ne učini, “Rubio biti kandidat”.

Prema analizi New York Timesa 41 posto birača podržava američki rat s Iranom, što je najniža razina podrške za bilo koju veliku američku vojnu intervenciju još od Drugog svjetskog rata.

Sara Dorn, novinarka Forbesa (link na originalan članak)