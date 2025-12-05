EU kaznila Muskov X sa 120 milijuna eura. JD Vance uzvraća: “Napadate naše kompanije zbog gluposti”

X je proglašen krivim zbog kršenja obveza transparentnosti koje kao vrlo velika internetska platforma ima prema Zakonu o digitalnim uslugama (DSA).

Europska komisija u petak je izrekla kaznu od 120 milijuna eura Muskovoj platformi X — prvu sankciju ikada izrečenu prema glavnom zakonu EU-a o moderiranju sadržaja.

Potez će vjerojatno dodatno pojačati napetosti sa SAD-om oko europskih digitalnih pravila, a odmah je izazvao kritike američkog potpredsjednika JD-a Vancea, koji je kazao da je X kažnjen zbog “neprovođenje cenzure”.

Istraga trajala dvije godine

Iako je visina kazne umjerena u usporedbi s ranijim tehnološkim sankcijama iz Bruxellesa, SAD je u više navrata tijekom trgovinskih pregovora tražio od EU-a da ublaži digitalna pravila, piše Politico.

X je proglašen krivim zbog kršenja obveza transparentnosti koje kao vrlo velika internetska platforma ima prema Zakonu o digitalnim uslugama (DSA). Komisija je ustvrdila da je dizajn X-ovog plavog bedža “obmanjujući”, nakon što je njegova funkcija promijenjena iz verifikacije korisnika u plaćenu pogodnost.

Izvršno tijelo EU-a također je navelo da X-ova oglasna biblioteka nije dovoljno transparentna te da platforma ne osigurava istraživačima pristup javnim podacima, što je izričito propisano zakonom.

Kazna označava završetak samo jednog dijela istrage EU-a protiv X-a, koja je započela prije gotovo dvije godine kao prva istraga prema DSA-u. Ostali ključni segmenti — poput borbe protiv širenja nezakonitog sadržaja i suzbijanja manipulacija informacijama — i dalje su u tijeku.

Primjerena kazna

Izvršna potpredsjednica Europske komisije za tehnološki suverenitet Henna Virkkunen usporedila je odluku o X-u s odlukom o TikToku, također objavljenoj u petak. Istraga TikTokove oglasne biblioteke zatvorena je bez kazne jer je kompanija pristala promijeniti način funkcioniranja svog sustava.

“Nismo ovdje da izričemo najveće moguće kazne, već da osiguramo primjenu našeg digitalnog zakonodavstva. Ako poštujete naša pravila, ne dobivate kaznu”, rekla je Virkkunen novinarima u petak ujutro.

Prema DSA-u, kompanije se mogu kazniti s do šest posto globalnog godišnjeg prometa. Dok se X-ovi globalni prihodi procjenjuju na nekoliko milijardi dolara, prihodi širih Muskovih kompanija daleko su veći. Virkkunen je kazala da je izrečena kazna “proporcionalna” te da je izračunata uzimajući u obzir “prirodu prekršaja, njihovu težinu s obzirom na pogođene korisnike u EU-u i njihovo trajanje“.

Na pitanje da pojasni izračun kazne, visoki dužnosnik Komisije ponovio je načelo proporcionalnosti, istaknuvši da se iznos ne može “svesti na jednostavnu ekonomsku formulu”.

Musk:”Puno hvala”

Bruxelles je bio pod sve većim pritiskom čelnika država članica, zastupnika Europskog parlamenta i organizacija za digitalna prava da zaključi istragu i pokaže da štiti svoje građane na internetu.

Američki dužnosnici više su puta napadali DSA, tvrdeći da predstavlja oblik cenzure, te prijetili trgovinskim protumjerama. U četvrtak navečer, Vance je ponovio da EU ne bi smio napadati američke kompanije.

“Kruže glasine da će EK kazniti X stotinama milijuna dolara zato što ne provodi cenzuru. EU bi trebao braniti slobodu govora, a ne napadati američke kompanije zbog gluposti“, napisao je Vance na X-u. “Puno hvala”, odgovorio mu je Musk.

Na novinarsko pitanje o Vanceovim tvrdnjama, Virkkunen je odgovorila: “DSA nema nikakve veze s cenzurom — ova se odluka odnosi isključivo na transparentnost platforme X.”