Agencija EU-a za kibernetičku sigurnost: Kriminalci drže softver zračnih luka radi otkupnine

Nastavljeni su poremećaji letova diljem Europe zbog kibernetičkog napada u petak, a zračna luka u Bruxellesu zatražila je od zrakoplovnih kompanija da otkažu gotovo polovicu svojih letova u ponedjeljak.

Agencija Europske unije za kibernetičku sigurnost, ENISA za BBC je izjavila da je zlonamjerni softver korišten za ometanje automatskih sustava za prijavu u zračnim lukama diljem svijeta.

“Vrsta ransomwarea je identificirana. U istragu su uključene policijske snage“, rekla je agencija u izjavi za Reuters.

Nije poznato tko stoji iza napada, ali kriminalci često koriste ransomware kako bi ozbiljno poremetile sustave te zahtijevaju otkupninu u bitcoinima kako bi poništile štetu.

Dobavljač softvera Collins Aerospace rekao je da je u završnoj fazi dovršavanja potrebnih ažuriranja softvera.

Kontinuirani poremećaji

Zračna luka Bruxelles izjavila je da pružatelj usluga aktivno radi na problemu, ali da još uvijek nije poznato kada će problem biti riješen. Zatražili su od zrakoplovnih kompanija da otkažu gotovo 140 od ​​276 planiranih odlaznih letova za ponedjeljak, prema novinskoj agenciji AP.

Heathrow je u nedjelju izjavio da su napori za rješavanje problema u tijeku te se ispričao putnicima koji su se suočili s kašnjenjima u putovanju. Naglasili su da se velika većina letova nastavlja te su pozvali putnike da provjere status svojih letova prije putovanja u zračnu luku.

Kibernetički napadi porasli za 600 posto

Glasnogovornik berlinske zračne luke rekao je za BBC da nema naznaka koliko će dugo trajati prekid elektroničkog sustava.

Europska komisija, koja ima ulogu u upravljanju zračnim prostorom diljem Europe, izjavila je da pažljivo prati kibernetički napad, ali da nema naznaka da je bio ozbiljnog karaktera.

Kibernetički napadi u zrakoplovnom sektoru porasli su za 600% u protekloj godini, prema nedavnom izvješću francuske zrakoplovne tvrtke Thales.

Napadi ransomwarea predstavljaju ozbiljan problem za organizacije diljem zemlje, a organizirane bande kibernetičkog kriminala svake godine zarađuju stotine milijuna dolara od otkupnina.