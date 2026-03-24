Gura li iranski rat Europu u stagflacijsku krizu?

Iranski sukob donio je Europi najgoru ekonomsku kombinaciju – stagflaciju. Rat u Iranu i nagli porast cijena nafte koji je izazvao – već nanosi štetu poslovnim aktivnostima eurozone, lancima opskrbe i poslovnom povjerenju.

Prema anketama indeksa menadžera nabave (PMI) tvrtke S&P Global objavljenim u utorak, poslovna aktivnost u eurozoni izgubila je zamah u ožujku jer su rastuće cijene energije podigle ulazne troškove na najvišu razinu u više od tri godine.

Konvergencija usporavanja rasta i ubrzavanja cijena – klasična stagflacijska kombinacija, ekonomski je scenarij kojeg se kreatori politika najviše boje.

Alarm za uzbunu

Glavni kompozitni PMI eurozone iznosio je 50,5 u ožujku, što je pad s 51,9 u veljači i ispod konsenzusa od 51,0 – najslabijeg rezultata u deset mjeseci, tek nešto iznad praga stagnacije.

Ali alarmantniji signal nije nedostatak rasta – već istovremeni porast inflacije.

Inflacija ulaznih troškova u eurozoni ubrzala se na najbrži tempo od veljače 2023., potaknuta vrtoglavim rastom cijena energije, troškova goriva i poremećajima u pomorskom prijevozu izravno povezanim sa sukobom na Bliskom istoku i povećanom prijetnjom brodarstvu kroz Hormuški tjesnac.

Rokovi isporuke dobavljačima produžili su se na najtežu razinu od kolovoza 2022., jer se proizvođači robe bore kako bi osigurali inpute usred gušenja lanaca opskrbe.

“PMI za eurozonu zvoni na uzbunu zbog stagflacije jer rat na Bliskom istoku naglo povećava cijene, a istovremeno guši rast“, rekao je Chris Williamson, glavni poslovni ekonomist u S&P Global Market Intelligenceu, prenosi Euronews.

“Pad očekivanja buduće proizvodnje bio je najveći zabilježen od ruske invazije na Ukrajinu 2022. godine“, nastavio je.

Podaci ankete, prema ekonomistima S&P Globala, u skladu su s usporavanjem rasta BDP-a eurozone na tromjesečnu stopu od nešto ispod 0,1% u prvom tromjesečju – opasno blizu stagnacije.

U međuvremenu, postoje naznake da bi se inflacija potrošačkih cijena mogla ubrzati prema 3%, što komplicira proračun politike Europske središnje banke u upravo pogrešnom trenutku.

Aktivnost uslužnih djelatnosti u eurozoni stagnira

Usporavanje rasta prvenstveno je potaknuto sektorom usluga, gdje je aktivnost bila blizu stagnacije.

Nove narudžbe pale su prvi put u osam mjeseci, što odražava slabiju potražnju i povećanu neizvjesnost.

Nasuprot tome, proizvodnja je pokazala umjerenu otpornost, djelomično potpomognutu privremenim porastom narudžbi jer su tvrtke nastojale unaprijed iskoristiti kupnje i izbjeći potencijalne poremećaje u opskrbi.

Utjecaj rata vidljiv je i u logistici. Tvrtke su prijavile brojna kašnjenja u isporukama dobavljačima, često povezana s poremećajima u pomorskom prometu i rastućim troškovima dostave.

Njemačka je ostala u području ekspanzije, s kompozitnim PMI-jem od 51,9, iako je to najniža vrijednost u tri mjeseca.

Proizvodnja je bila glavna svijetla točka, koja je rasla najbržim tempom u više od četiri godine.

Njemački PMI za proizvodnju porastao je na 51,7, što je najviša razina u 45 mjeseci, lagano nadmašivši konsenzus od 49,5.

Objašnjenje, međutim, nije utješno: njemački proizvođači prijavljuju porast potražnje potaknut strahom.

Tvrtke nabavljaju robu unaprijed i stvaraju zalihe posebno kako bi se zaštitile od očekivanih poremećaja u opskrbi zbog sukoba na Bliskom istoku.

Phil Smith, pomoćnik direktora za ekonomiju u S&P Global Market Intelligenceu, primijetio je da je ubrzanje proizvodnje vjerojatno kratkotrajno i da pritisci na lanac opskrbe koji se sada povećavaju, s prosječnim rokovima isporuke inputa koji se najviše produžuju u tri i pol godine – već izravno utječu na najoštriji porast troškova inputa u proizvodnji od kraja 2022.

Aktivnost u njemačkom uslužnom sektoru znatno je oslabila, odražavajući pad novog poslovanja i rastuće pritiske na troškove.

Servisne tvrtke izvijestile su o smanjenju potrošnje klijenata usred povećane neizvjesnosti i naglog rasta troškova – pritiska na potrošačko i poslovno raspoloženje koji prijeti da će se proširiti u nadolazećim mjesecima.

Zabrinjavajuće stanje u Francuskoj

Kratkotrajni francuski kompozitni PMI pao je na 48,3 u ožujku, najnižu razinu u pet mjeseci. Proizvodnja (48,5) i aktivnost uslužnog sektora (48,3) smanjile su se, pri čemu je sektor usluga zabilježio najbrži pad od listopada 2025.

Za razliku od Njemačke, Francuska je ušla u ovaj vanjski šok bez naznaka snažnog industrijskog oporavka.

Nove narudžbe smanjile su se najvećom stopom od srpnja 2025., a tvrtke su kao zajedničke prepreke navele rat na Bliskom istoku, opću geopolitičku nesigurnost i oklijevanje klijenata uoči lokalnih izbora.

Međunarodna potražnja za francuskom robom i uslugama pala je najbržim tempom u 15 mjeseci.

“Čini se da je brzi oporavak Francuske neizvjestan”, rekao je Joe Hayes, glavni ekonomist u S&P Global Market Intelligenceu.

“Oštar pad poslovnog povjerenja podupire ovu procjenu, a prijetnja veće inflacije, dugotrajnih poremećaja na strani ponude i povećane kratkoročne neizvjesnosti potiču ponovnu procjenu izgleda“, nastavio je.

Inflacijska slika u Francuskoj ima prepoznatljivu karakteristiku: troškovi ulaganja porasli su na najvišu razinu od studenog 2023., s cijenama proizvodnih ulaganja blizu tri i pol godišnjeg maksimuma, potaknutim naftom, proizvodima na bazi nafte, bakrom, nehrđajućim čelikom i aluminijem.

Ipak, prodajne cijene su porasle samo neznatno, jer su slabi uvjeti potražnje prije rata ostavili tvrtke bez dovoljne moći određivanja cijena za prenošenje troškova.

Ova dinamika smanjenja marži mogla bi se pokazati kritičnom stresnom točkom za zaradu francuskih tvrtki u narednim kvartalima.

Politička dilema ESB-a se produbljuje

Podaci PMI-ja za ožujak stavljaju Europsku središnju banku u sve neugodniji položaj.

S usporavanjem rasta prema stagnaciji diljem eurozone i istodobnim ponovnim ubrzanjem inflacije – potaknute ne potražnjom već geopolitičkim šokom ponude – standardni alati monetarne politike ne nude jasne odgovore.

“ECB više nije u dobrom stanju“, primijetio je Williamson, upozoravajući da rizik stagflacije raste ako cijene energije ostanu povišene, a poremećaji u opskrbi potraju.

Trajanje i intenzitet sukoba te njegov trajni utjecaj na energetska tržišta i globalne lance opskrbe bit će odlučujuća varijabla.