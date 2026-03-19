ESB zadržava kamatne stope nepromijenjenima dok rast cijena energije potiče zabrinutost zbog inflacije

Europska središnja banka (ESB) zadržala je u četvrtak svoje ključne kamatne stope nepromijenjenima, budući da novi skokovi cijena nafte i plina prijete ugroziti nedavni napredak u smanjenju inflacije.

Kako piše euronews ESB je zaključio svoju ožujsku sjednicu bez promjena u troškovima zaduživanja, ostavljajući kamatnu stopu na depozitnu olakšicu na 2%, što su gotovo svi analitičari već bili uračunali. Ostale ključne kamatne stope, odnosno stopa glavnih operacija refinanciranja (MRO) i stopa granične kreditne olakšice, također su ostale nepromijenjene na 2,15% odnosno 2,4%.

Prema priopćenju ESB-a, “rat na Bliskom istoku učinio je izglede znatno neizvjesnijima, stvarajući uzlazne rizike za inflaciju i silazne rizike za gospodarski rast.”

Upravljačko tijelo banke smatra da će rat s Iranom “imati značajan utjecaj na kratkoročnu inflaciju kroz više cijene energije. Njegove srednjoročne implikacije ovisit će i o intenzitetu i trajanju sukoba te o tome kako cijene energije utječu na potrošačke cijene i gospodarstvo.” Vrijeme ove odluke je značajno. Ovog četvrtka europski terminski ugovori za prirodni plin skočili su više od 30%, dosegnuvši čak 74 eura po megavatsatu, što je najviša cijena u više od tri godine.

Cijena Brent nafte premašila je 119 dolara po barelu, a WTI je prešao 96 dolara. Ova kretanja proizlaze iz iranskih napada na ključne energetske lokacije na Bliskom istoku, što potiče strah od dugotrajnih poremećaja u opskrbi.

Ekonomisti koji prate situaciju napominju da bi, ako takvi troškovi ostanu povišeni nekoliko mjeseci, mogli dodatno potaknuti šire inflacijske pritiske i odgoditi svako buduće popuštanje monetarne politike sve do 2027. godine.

Odluka dolazi nakon veljačke objave u kojoj su kamatne stope također ostale nepromijenjene te je ponovno potvrđena predanost ESB-a vraćanju inflacije održivo na cilj od 2% u srednjem roku.