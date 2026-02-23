Jeftini kineski uvoz pod povećalom ECB-a

Inflacija u eurozoni mogla bi biti znatno niža no što se trenutno očekuje, upozorio je talijanski guverner Fabio Panetta, izdvojivši među kočnicama utjecaj jeftinog kineskog uvoza.

Inflacija u eurozoni spustila se u siječnju, prema izračunima europskog statističkog ureda, na 1,7 posto, najnižu razinu u 16 mjeseci.

Europska središnja banka (ECB) definira pak stabilan rast cijena stopom inflacije od dva posto i bančini dužnosnici već su upozorili da bi rast potrošačkih cijena mogao i previše usporiti.

U 2026. ECB trenutno očekuje stopu inflacije od 1,9 posto, prema prognozama iz prosinca. Kada se isključe hrana i energija trebala bi iznositi 2,2 posto.

Nove prognoze bit će objavljene u ožujku i donijeti dodatne elemente koji će nam biti smjernica za monetarnu politiku u idućim mjesecima, rekao je talijanski guverner i član upravnog vijeća ECB-a.

Brojni aspekti mogli bi dovesti do “značajnog” otklona od prognoza i inflacija bi u tekućoj godini mogla biti i osjetno snažnija, ali i osjetno slabija no što ECB trenutno očekuje, naglasio je talijanski guverner.

Usporavanje inflacije u siječnju “ne utječe značajno na srednjoročnu procjenu, ali naglašava niz aspekata koje treba pratiti”, dodao je Panetta.

To prije svega vrijedi za trend uvoza iz Kine, istaknuo je.

Obujam uvoza kineske robe u eurozonu poskočio je od početka 2024. za 27 posto, a cijene za osam posto, naveo je talijanski guverner, a u takvim je uvjetima cijene snizila i konkurencija.

“Dezinflacijski utjecaj ostat će zasada ograničen, no već je vidljiv jer rast cijena robe koja je u najvećoj mjeri izložena kineskoj konkurenciji usporava snažnije nego u drugim kategorijama robe i mogao bi postati izraženiji u nadolazećim mjesecima”, rekao je Panetta.

Slabljenju inflacije moglo bi doprinijeti i eventualno daljnje jačanje eura u odnosu na druge valute, dodao je guverner.

Cijene bi pak mogle porasti snažnije no što se trenutno očekuje ako cjepkanje svjetskih nabavnih lanaca podigne cijene uvoza, ograniči opskrbu ključnim sirovinama i dodatno ograniči kapacitete u gospodarstvu eurozone, navodi se u prosinačkoj prognozi ECB-a.