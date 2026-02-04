Inflacija u siječnju 3,4 posto

Stopa inflacije u Hrvatskoj mjerena indeksom potrošačkih cijena u siječnju je iznosila 3,4 posto na godišnjoj razini, objavio je u srijedu Državni zavod za statistiku (DZS), čime je opći rast cijena na godišnjoj razini blago ubrzao, dok podaci Eurostata pokazuju da je inflacija u Hrvatskoj i dalje među najvišima u eurozoni.

DZS je objavio prvu procjenu indeksa potrošačkih cijena, prema kojoj je u siječnju 2026. stopa inflacije iznosila 3,4 posto u odnosu na siječanj 2025. godine, dok je u odnosu na prethodni mjesec, to jest prosinac prošle godine, porasla za 0,3 posto.

Nakon prosinačkih 3,3 posto i osjetnijeg usporavanja rasta inflacije, s obzirom na 3,8 posto u studenome 2025., u siječnju ove godine je tako došlo do ponovnog blagog ubrzavanja rasta inflacije na godišnjoj razini.

Prema glavnim komponentama indeksa, procijenjena godišnja stopa inflacije za usluge iznosi 7,2 posto, za energiju 3,7 posto, skupinu u kojoj su hrana, piće i duhan tri posto, a industrijske neprehrambene proizvode bez energije 0,1 posto, navedeno je u priopćenju DZS-a.

Na mjesečnoj razini, u odnosu na prosinac 2025., cijene usluga su porasle za 2,2 posto, energije za 1,8 posto, a hrane, pića i duhana za jedan posto, dok su cijene industrijskih neprehrambenih proizvoda bez energije pale za 3,4 posto.

DZS je najavio da će konačne podatke o indeksu potrošačkih cijena u siječnju prema klasifikaciji ECOICOP (klasifikacija individualne potrošnje prema namjeni – European Classification of Individual Consumption according to Purpose) objaviti 24. veljače.

Eurostat: Inflacija u Hrvatskoj u siječnju 3,6 posto

Prema prvoj procjeni koju je danas objavio Eurostat, godišnja stopa inflacije u siječnju mjerena harmoniziranim indeksom potrošačkih cijena (HICP) u Hrvatskoj je iznosila 3,6 posto, a višu stopu je imala samo Slovačka, 4,2 posto. Za Estoniju, koja se u posljednje vrijeme isticala jednom od najviših stopa inflacije, podaci nisu objavljeni.

U cijeloj eurozoni prosječna godišnja stopa inflacije u siječnju 2026. iznosila je 1,7 posto, a po prvi puta je objavljena i procjena za Bugarsku, koja je od ove godine nova članica eurozone, a u kojoj su cijene u siječnju na godišnjoj razini u prosjeku bile veće za 2,3 posto.

Na kraju prošle godine cijene su bile više za 2,0 posto nego na kraju 2024.

Eurostat napominje da je ažurirao metodologiju izračuna harmoniziranog indeksa potrošačkih cijena kako bi je uskladio s međunarodno prihvaćenim standardom Statističke komisije Ujedinjenih naroda. Prema ‘starom’ izračunu inflacija u eurozoni iznosila je u prosincu 1,9 posto.

Nova metodologija Eurostata

Nova metodologija naglašava razliku između dobara i usluga, “gdje god je to moguće”, uz uvedene nove ‘razrede’ i ‘podrazrede’ usluga poput popravaka, održavanja, instalacije i najma proizvoda. Transport pak, uz putnike, sada uključuje i naknade za dostavu, a uveden je i razred “osobne njege, socijalne zaštite i raznih dobara i usluga”.

Inflacija se na početku 2026. prema prilagođenoj metodologiji spustila na najnižu razinu od rujna 2024. godine kada su cijene također na godišnjoj razini bile porasle za 1,7 posto.

Europska središnja banka definira stabilan rast cijena inflacijom od dva posto.

Najviše je u siječnju poskupjela svježa hrana, za čak 4,4 posto u odnosu na početak prošle godine. Procjena pokazuje osjetno snažnije poskupljenje nego u prosincu kada su joj cijene, prema revidiranom podatku, bile više za 3,5 posto nego na kraju 2024. godine.

Usluge su na početku godine poskupjele za 3,2 posto, nešto blaže nego u prosincu.

Energija je pak u siječnju bila čak 4,1 posto jeftinija nego prije 12 mjeseci, najsnažnije od rujna prošle godine. Još u prosincu cijene su joj bile niže za 1,9 posto.

Kad se isključe energija i svježa hrana, cijene su u eurozoni u siječnju bile više za 2,2 posto nego prije dvanaest mjeseci. U prosincu temeljna inflacija bila je iznosila 2,3 posto.

Mjesečna usporedba pokazuje da su potrošačke cijene u eurozoni u siječnju pale za 0,5 posto. U prosincu bile su porasle za 0,2 posto.

Najviše je i na mjesečnoj razini poskupjela svježa hrana, za čak 1,7 posto, otprilike dvostruko snažnije nego u prosincu.

Cijene energije i usluga promijenile su pak smjer, pokazuju izračuni statističara.

Energija je u siječnju bila skuplja za 0,7 posto nego u prosincu kada su joj cijene bile pale za 0,8 posto. Usluge su pak pojeftinile za 0,3 posto nakon što su na kraju prošle godine bile poskupjele za 0,7 posto.

