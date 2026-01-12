Inflacija udara i najbogatije: Troškovi života milijardera lani dosegnuli vrhunac

Milijarderi su se prošle godine suočili s višim cijenama svega, od trkaćih konja do privatnih zrakoplova i kavijara.

Bogati kupci oborili su rekorde na najvećoj svjetskoj aukciji punokrvnih konja prošle godine u Keenelandu. Potrošili su 532 milijuna dolara na trkaće konje, čime je prosječna cijena konja porasla na gotovo 650.000 dolara, najviše ikad i 23% više nego 2024. godine, unatoč blagodatima Trumpovog “velikog lijepog zakona.”

“Zakon je bio velika stvar za mnoge ljude, saznanje da mogu otpisati znatan dio svoje potrošnje, ovisno o tome kakva je ostatak njihove porezne situacije“, kaže urednik u časopisu BloodHorse Eric Mitchell. “To smo više puta čuli od ljudi koji su kupovali na aukciji.“

Mitchell kaže da je ovakav rast u Kentuckyju, središtu uzgoja čistokrvnih konja u zemlji, usporediv sa sredinom 1980-ih, kada je savezna porezna stopa bila visoka, ali su porezne olakšice i otpisi gubitaka bili izdašni.

Čistokrvan konj na aukciji u Keenelandu; Foto: Afp

Trkaći konji nisu jedini aspekt životnog stila milijardera koji postaje skuplji. Od 1982. Forbes prati ultra-luksuznu robu i vrhunske usluge koje kupuju najbogatiji, od Gucci mokasina do jedrilica, kako bi stvorio Indeks troškova života (CLEWI), u biti Indeks potrošačkih cijena za milijardere. Ove godine CLEWI je porastao za 5,5%, u odnosu na prošlogodišnjih 4,7% – i dvostruko više od CPI-ja, koji je porastao za 2,7% u 2025. Drugim riječima, inflacija je bila otprilike dvostruko veća za milijardere nego za obične ljude u 2025.

Ukupna vrijednost milijardera 18,7 bilijuna dolara

Naravno, mogu si to priuštiti. Rekordnih 3.148 milijardera diljem svijeta vrijedi rekordnih 18,7 bilijuna dolara. Prosječni milijarder sada vrijedi 5,9 milijardi dolara, što je porast od 5% u odnosu na 2024. godinu, otprilike u skladu s porastom CLEWI-ja. Sada postoji 19 stomilijardera koji su stekli bogatstvo od 100 milijardi dolara ili više, u usporedbi sa samo jednim prije šest godina. Kako je populacija milijardera eksplodirala, brojne tvrtke zarađuju još više.

Prema studiji Bain & Company i Altaggamme, potrošnja na luksuznu robu diljem svijeta u 2025. godini iznosila je gotovo 1,7 bilijuna dolara, što je otprilike isto kao i u 2024. godini. No, baza potrošača smanjila se na procijenjenih 340 milijuna kupaca, u odnosu na 400 milijuna u 2022. godini, jer velika potrošnja sve više dolazi od vrlo bogatih.

Iskustva poput fine gastronomije i ugostiteljskih usluga bila su posebno tražena među potrošačima visoke klase u 2025. Uzmimo, na primjer, luksuzne concierge usluge. Klijenti koji traže nekoga tko će obavljati zadatke poput rezerviranja letova privatnim zrakoplovom, osiguravanja VIP ulaznica za koncerte ili planiranja afričkog safarija, povećavaju cijenu luksuznih concierge usluga.

Metropolitan Opera; Foto: Afp

Kanadska tvrtka Pure Entertainment kaže da jednogodišnja članarina iznosi 200.000 dolara, u odnosu na oko 180.000 dolara prošle godine. Izvršni direktor Steve Edo kaže da je porast cijena uzrokovan porastom broja europskih i bliskoistočnih kupaca, koji su često spremniji i željniji platiti premium cijene za putničku uslugu – smatrajući skuplje opcije boljim pokazateljima kvalitete.

Jahta; Foto: Getty Images

U međuvremenu, gradnja jahti postaje sve skuplja. Cijena britanske jedrilice Oyster 595, na primjer, sada iznosi gotovo 4,2 milijuna dolara, što je povećanje od 7% u odnosu na prošlu godinu. “Vlasništvo je sve više vođeno iskustvom“, kaže izvršni direktor Oyster Yachtsa Stefan Zimmermann Zschocke. “Klijente privlači prilika za istraživanje svijeta.“

Ostali skupi artikli u našoj CLEWI košarici koji su znatno poskupjeli u protekloj godini uključuju privatne mlažnjake (+3%), olimpijske bazene (+6%) i sportske sačmarice (+26%). Večera u trozvjezdičnom francuskom restoranu Le Bernardin sada košta 5% više, dok je kavijar Ossetra poskupio za 9%.

Ilustracija; Foto: Getty Images

No novčanici milijardera ne trpe udarce sa svih strana. Dvanaest košulja po mjeri iz londonskog Turnbull & Assera i dalje košta nešto manje od 12.000 dolara, što je ista cijena kao i prošle godine. Set pamučnih satenskih plahti iz talijanskog Frettea i dalje košta 3.700 dolara. A Rolls-Royce Phantom i dalje košta oko 600.000 dolara, otprilike isto kao i prije godinu dana.

Turnbull & Asser, Kalifornija; Foto: Afp

Jedna ekstravagancija sada košta znatno manje nego 2024.: upravitelj imanja. Minimalna plaća za nekoga tko je angažiran za nadzor imanja u području San Francisca putem British American Household Staffinga – koji pruža sve od dadilja i guvernanti do osobnih asistenata, privatnih kuhara i vozača – sada iznosi 380.000 dolara godišnje. To je pad od oko 20.000 dolara u odnosu na 2024.

Područje zaljeva San Francisca bilježi slabije tržište za upravitelje imanja, kaže Anita Rogers, izvršna direktorica British American Household Staffinga, jer su upravitelji napustili grad usred pandemije i nisu se vratili, a mnogi ultrabogati Kalifornijci napustili su Zlatnu državu. Međutim, druge regije SAD-a, Europe i Bliskog istoka prošle su bolje. Uostalom, za milijardere neki su troškovi nužni – bez obzira na cijenu. “U vrijeme covida jedan je čovjek prodao svoju tvrtku za 2,4 milijarde dolara. Morala sam se popeti preko vrata njegovog novog imanja. Nije znao kako ih otvoriti.“



Ilustracija; Foto: Getty Images

Andrea Murphy i Simone Melvin, novinarke Forbesa