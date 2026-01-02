Milijarderi su prognozirali rezultate na burzi u 2025. godini. Većina ih je bila u krivu

Čak ni milijarderi ne mogu predvidjeti budućnost. Početkom 2025. Forbes je pitao 34 milijardera što misle kako će se S&P 500 snaći tijekom godine. Više od polovice njih bilo je daleko od istine.

S&P je završio godinu s porastom od 16%. To je iznadprosječan prinos za indeks, koji je u posljednjih sedam desetljeća bilježio godišnji prinos od oko 10%, iako niži od 23% i 24% u 2024. i 2023. godini. Međutim, milijarderi su bili manje optimistični. Gotovo polovica smatrala je da će tržište stagnirati ili pasti u 2025. godini. Dodatnih 35% smatralo je da će tržište rasti, ali samo za jednoznamenkaste brojke. Samo 7 milijardera od 34 anketiranih, ili 21%, ispravno je pretpostavilo da će S&P završiti godinu s porastom između 10% i 20%.

“Općenito sam vrlo optimističan u pogledu umjetne inteligencije i zato sam mislio da će koristi od umjetne inteligencije doći mnogo ranije nego što je predviđeno“, kaže investitor Samir Mane, prvi albanski milijarder, koji je točno predvidio raspon povrata S&P-a ove godine. Dionice s velikim rastom poput Alphabeta i Nvidije, uz ostale korisnike umjetne inteligencije poput Broadcoma i Palantira, potaknule su procvat tržišta. Dionice povezane s umjetnom inteligencijom odgovorne su za oko 75% ukupnih povrata S&P 500, prema JP Morganu. Mane kaže da očekuje da će 2026. biti još jedna uspješna godina za indeks, još jednom zahvaljujući tvrtkama koje se bave umjetnom inteligencijom.

Među onima koji su, poput Manea bili u pravu su mogul nekretnina Larry Connor, tajkun medicinskih uređaja Joe Kiani i investitor s Floride i budući vlasnik Pittsburgh Penguinsa David Hoffmann.

S druge strane, 35% milijardera pogrešno je predvidjelo da će tržište pasti do određene mjere, uključujući 9% koji su predvidjeli pad od više od 20%. Graditelj nekretnina s Floride Pat Neal bio je među skepticima.

“Iznenađen sam što S&P 500 dobro prolazi, predvidio sam da neće“, kaže 76-godišnjak, koji je pretpostavio da će tržište pasti za 10% do 20%. “Mislio sam da će S&P pomnije pratiti gospodarstvo, a budući da sam u građevinskom poslu i kamatne stope su visoke, nisam imao optimističnu prognozu za gospodarstvo u cjelini ili za indeks. A onda, ako me pitate za 2026., nisam toliko optimističan, ali sam i pogriješio u 2025. godini.“

Drugi milijarderi koji su predviđali negativan prinos u 2025. uključuju francuskog milijardera logistike Erica Hémara, kanadskog milijardera financijskih usluga Stephena Smitha i kanadskog milijardera nekretnina Billa Malhotru.

Ne zato što su ti milijarderi prošli puno bolje od običnih investitora ili profesionalaca. Početkom prosinca 2024. Bank of America predviđala je prinos od 10% u 2025., dok su Goldman Sachs i Morgan Stanley predviđali oko 7,5%. Istraživanje Vanguarda pokazalo je da javnost misli da će tržište ostvariti prinos od 6,4% u 2025.

Forbes je također zamolio svaku osobu da navede jednu dionicu koju bi preporučili nekome da kupi ili posjeduje. Trojica, uključujući Neala, odabrali su Nvidiju (porast od 39% u 2025.). Ostali odabiri uključivali su Howard Hughes Corporation (porast od 4%), XP (porast od 38%), Palantir (135%) i Robinhood (porast od 200%). Od 18 specifičnih odabira dionica koje su ponudili milijarderi, samo su dvije izgubile na vrijednosti u 2025.: indonezijska tvrtka za proizvodnju pića Tanobel (pad od 37%) i iShares Bitcoin Trust ETF (pad od 6%).

Milijarderi su ušli u 2026. bogatiji nego ikad – i spremni za još jednu sjajnu godinu, barem prema Maneu. S druge strane, kaže da čak i savjet milijardera treba uzeti s rezervom: “Kad bismo mogli savršeno predvidjeti burzu, ne bismo bili milijarderi. Bili bismo bilijunaši.“

Simone Melvin, novinarka Forbesa