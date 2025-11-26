Odlučeno: Ljubljanska burza ne može prijeći u ruke Fine. Premijer Golob: Dobra odluka

Finino preuzimanje Zagrebačke burze naišlo je na prvu prepreku. Slovenska agencija nakon pritiska države odlučila je Fini odbiti zahtjev za preuzimanje Ljubljanske burze. Kako je objasnio predsjednik Društva malih dioničara Slovenije, strano vlasništvo nije bilo problem dok su burzu posjedovale banke i financijski ulagači. No, problem je ako je vlasnik država koja ne postupa uvijek u skladu s ekonomskom logikom. Osim toga, Slovenci imaju loša iskustva s nekadašnjim Fininim odlukama.

Slovenska Agencija za tržište vrijednosnih papira (ATVP) odbila je zahtjev Fine za preuzimanje vlasništva nad Ljubljanskom burzom, izvještava u utorak slovenska novinska agencija STA. Preuzimanje Ljubljanske burze dolazi “u paketu” s Fininim preuzimanjem Zagrebačke burze, s obzirom da ona posjeduje Ljubljansku i Makedonsku burzu.

U početku se činilo kako unatoč nezadovoljstvu neće biti prepreka za preuzimanje, no nakon toga su uslijedili pritisci slovenskih političara i udruženja dioničara na ATVP. Svi oni upozoravali su kako je Fina nema dobar ugled u Sloveniji. Vijeće ATVP-a bilo je pod pritiskom, a u slučaju da postupe suprotno preporukama slovenske Vlade, postojala je i mogućnost da članovi vijeća budu smijenjeni.

‘Političari odlučuju mimo ekonomske logike’

U konačnici je Vijeće ATVP-a u utorak zaključilo da postoje zakonski razlozi za odbijanje zahtjeva Fine za stjecanje neizravnog kvalificiranog udjela u Ljubljanskoj burzi, te ga je stoga odbilo.

“U postupku licenciranja ATVP je procijenio prikladnost budućeg kvalificiranog imatelja primjenom kriterija iz Zakona o bankama. U procesu donošenja odluke ispitao je sve poznate činjenice i utvrdio da Fina ne ispunjava zakonske kriterije, jer postoje razlozi za odbijanje zahtjeva. Stoga je donio odluku i danas je uručio ovlaštenom predstavniku Fine”, objasnila je agencija.

Forbes Slovenija prenio je izjavu predsjednika Društva Malih dioničara Slovenije Rajka Stankovića. On je rekao da je odluka ATVP-a bila očekivana s obzirom na ulogu Fine u prošlosti, kada je aktivno sprječavala naplatu dugova hrvatskih poduzeća prema Ljubljanskoj banci. “To bi predstavljalo prevelik rizik za Ljubljansku burzu. Fina je u stopostotnom državnom vlasništvu, a državom upravljaju političari koji mogu odlučivati mimo ekonomske logike. Dok su vlasnici Zagrebačke burze bili fondovi, drugi financijski ulagači i banke, nitko nije problematizirao vlasništvo. Država, bilo koja, ne samo hrvatska, može odlučivati na temelju drugačijih motiva koji nisu ekonomski,” rekao je Stanković.

Slovenski političari zadovoljni

Prvi komentari predstavnika vlade Slovenije su kratki, ali uglavnom ne skrivaju zadovoljstvo. “Dobra odluka,” rekao je premijer Robert Golob, a ministar gospodarstva Matjaž Han: “Pozdravljam odluku.”

U ministarstvu financija Slovenije naglasili su da je ATVP neovisni regulator koji donosi odluke na temelju zakonodavstva i stručnih kriterija. “U ministarstvu financija poštujemo odluku agencije,” dodali su.

Fina je već ranije za Forbes Hrvatska pojasnila kako zbog Zakona o preuzimanju dioničkih društava (čl. 4, st. 6) ne smiju ništa komentirati. Moći će tek kad ponuda za preuzimanje ne bude javno objavljena i dok postupak ne bude okončan. Dozvolu za preuzimanje Makedonske burze, koja je također u vlasništvu Zagrebačke, dobili su bez problema. Fina trenutačno ima oko 10 posto udjela u Zagrebačkoj burzi. Od HANFE su dobili suglasnost za stjecanje od 50 do 100 posto udjela.

Prije odluke Agencije o zahtjevu Fine, hrvatski ministar financija Marko Primorac prošli vikend je za Jutarnji list rekao da bi bilo loše za Sloveniju i moglo bi naštetiti njezinom ugledu, ako bi ATVP slijedio političke upute.