Slovenska Vlada protivi se preuzimanju Ljubljanske burze. “Fina ne uživa ugled”

Agencija za tržište vrijednosnih papira (ATVP) u četvrtak je trebala odlučiti hoće li dati dopuštenje hrvatskoj državnoj agenciji Fina za preuzimanje Ljubljanske burze (LJSE). Sat vremena prije sjednice vijeća ATVP-a, Vlada je na zatvorenoj sjednici zaključila kako se protivi hrvatskom državnom preuzimanju LJSE te je donijela više odluka radi “zaštite” burze. ATVP je potom odluku odgodila za idući tjedan.

Sat vremena prije najavljene odluke vijeća Agencije za tržište vrijednosnih papira (ATVP) o tome hoće li vijeće dati odobrenje hrvatskoj državnoj agenciji Fina za preuzimanje Ljubljanske burze (LJSE), ministarski zbor na zatvorenoj sjednici zaključio je da se Vlada protivi hrvatskom državnom preuzimanju LJSE.

Pojedinosti Vladine odluke, kojom Vlada u posljednji trenutak pokušava spriječiti hrvatsko državno preuzimanje LJSE, na konferenciji za novinare koja je počela u 14 sati – u isto vrijeme kad i sjednica vijeća ATVP-a – pojasnio je potpredsjednik Vlade Matej Arčon.

Arčon: rasprava u duhu zaštite nacionalnih interesa

Rekao je da je rasprava na Vladi bila vođena u duhu zaštite nacionalnih interesa Slovenije i njenih dioničara. Točka je bila označena stupnjem tajnosti, no na kraju je s usvojenih zaključaka tajnost uklonjena. Prvi zaključak Vlade glasi da Fina, kao budući imatelj kvalificiranog udjela u LJSE-u, po procjeni Vlade ne uživa ugled u svjetlu 73. članka Zakona o bankarstvu. Taj članak određuje da se pri procjeni prikladnosti budućeg kvalificiranog imatelja moraju uzeti u obzir kriteriji poput ugleda i financijske stabilnosti budućeg kvalificiranog imatelja te ugled, znanje, vještine i iskustvo svih članova upravljačkih ili nadzornih tijela koji će imati mogućnost upravljati ili drukčije utjecati na poslovanje preuzete tvrtke.

Vlada je također zaključila dopuniti popis kritične infrastrukture od nacionalnog značaja Ljubljanskom burzom. Osim toga, odlučila je da je za preuzimanje subjekta kritične infrastrukture od strane strane države ili pravne osobe koja je u većinskom ili neposrednom vlasništvu strane države potrebno odobrenje slovenske Vlade. Ovim zaključcima slijede se preporuke parlamentarnog odbora za financije. “Zaključci su poslani vijeću ATVP-a, koje ovu točku danas također razmatra”, rekao je Arčon.

Ministar gospodarstva, turizma i sporta Matjaž Han dodao je da je navedena odluka Vlade jedina razumna te je on osobno, kao i Socijaldemokrati, podržavaju.

Vladin zaključak da je Fina neugledna institucija, prema informacijama Forbes Slovenija, na sjednici su utemeljili time da je Fina usporavala naplatu dugova hrvatskih tvrtki prema Ljubljanskoj banci. Također su naglasili da i u zakonu o Fini piše da hrvatska agencija obavlja poslove za potrebe hrvatske države.

Naši izvori iz Vladinih redova naglašavaju da ATVP mora uzeti u obzir ispunjavanje uvjeta iz svih pravnih akata. Stoga procjenjuju da će agencija, koja je inače neovisna, morati uzeti u obzir i zaključke Vlade. Prema našim informacijama, protiv tim zaključcima nije glasovao nijedan ministar, ali se ministar financija Klemen Boštjančič pri zaključku da je Fina neugledna institucija – suzdržao. Istaknuo je da dio odgovornosti za probleme u procesu sukcesije snosi i slovenska vanjska politika.

Prema informacijama Forbes Slovenija, vijeće ATVP-a u četvrtak nije donijelo odluku o zahtjevu hrvatske agencije Fina za stjecanje kvalificiranog udjela u Ljubljanskoj burzi. O tome će ATVP vijeće odlučivati vjerojatno idući tjedan. Rok bi se trebao ispuniti u utorak, 25. studenog. Ako do tada vijeće ATVP-a ne odgovori, po zakonu se smatra da je izdalo dopuštenje.

Može li uslijediti čak i smjena članova vijeća ATVP-a?

Poznavatelji smatraju da ATVP mora poštovati zaključak slovenske Vlade, ali upozoravaju na bizarnu situaciju jer Golobova Vlada zaključcima sprječava hrvatsku državu u preuzimanju Zagrebačke burze, čiji je dio Ljubljanska burza. Ako vijeće ATVP-a ne da zeleno svjetlo Fini, Zagrebačka bi burza – ako bi ju Fina željela preuzeti – morala vlasnički istupiti iz Ljubljanske burze. “Možda je to uvod u ponovno slovensko vlasništvo LJSE-a”, kaže jedan od poznavatelja.

Podsjetimo, na listopadskoj sjednici odbora za financije, na kojoj se raspravljalo o budućnosti Ljubljanske burze, bio je prisutan i predsjednik uprave SDH Žiga Debeljak.

A što ako vijeće ATVP-a, unatoč zaključcima Vlade, Fini izda odobrenje? Prema nekim neslužbenim informacijama Forbes Slovenija iz Vladinih krugova, u takvom slučaju ne bi bila isključena smjena članova vijeća agencije.

Neutjeranih pola milijarde eura

Kao što smo ranije izvijestili, ATVP-u, koju vodi Anka Čadež (mandat joj traje do ožujka 2027.), ovih su dana već dostavljeni svi relevantni dokumenti nadležnih državnih tijela kojima bi se trebalo argumentirati da je Fina igrala važnu ulogu u sprječavanju naplate dugova hrvatskih tvrtki prema Ljubljanskoj banci (LB), čime je ometala interese slovenske države i LB-a u Hrvatskoj. Navodno je još uvijek neizmireno oko pola milijarde eura dugova hrvatskih tvrtki. Poslanom dokumentacijom državna su tijela navodno pokušala dati ATVP-u osnovu da odbije zahtjev Fine uz obrazloženje da hrvatska državna agencija u Sloveniji ne uživa ugled.

Zakonski propisi određuju da ATVP procjenjuje i ugled budućeg vlasnika. No, prema našim neslužbenim, ali pouzdanim informacijama, stručne službe agencije nakon pregleda dokumentacije procijenile su da u njoj nema razloga za odbijanje zahtjeva Fine za preuzimanje. I tome je slijedila današnja nagla reakcija cijelog ministarskog zbora.



Fina: Ne smijemo komentirati



Na upit Forbesa Hrvatska za komentar o tome kako je Vlada Slovenije navela da Fina ne uživa ugled i za moguće scenarije u slučaju da se preuzimanje Ljubljanske burze onemogući, iz Fine su odgovorili kako temu nisu u mogućnosti komentirati. Dodaju kako sukladno odredbama Zakona o preuzimanju dioničkih društava (čl. 4, st. 6), subjekt koji sudjeluje u postupku preuzimanja ne smije javno komentirati niti davati informacije koje se odnose na tijek postupka, sve dok ponuda za preuzimanje ne bude javno objavljena i dok postupak ne bude okončan.