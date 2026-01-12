Ovi milijarderi ulažu u Grenland nakon što je Trump pokazao interes za pripajanje tog otoka SAD-u

Samo nekoliko mjeseci nakon što je predsjednik Donald Trump prvi put izrazio interes da Sjedinjene Države eventualno preuzmu kontrolu nad Grenlandom, neki od najbogatijih ljudi na svijetu, uključujući Jeffa Bezosa, Billa Gatesa i Michaela Bloomberga, počeli su strateški ulagati u otok bogat mineralima.

John Bolton, Trumpov bivši savjetnik za nacionalnu sigurnost tijekom njegova prvog mandata, a sada istaknuti politički neprijatelj rekao je za Forbes da je Trump prvi put razgovarao o kupnji Grenlanda krajem 2018., rekavši da je istaknuti poslovni čovjek kojeg je poznavao predložio da SAD kupi Grenland, a kasnije je rekao da je riječ o poslovnjaku Ronaldu Lauderu, nasljedniku bogatstva Estée Lauder.

Lauder je od tada, prema danskim novinama Politiken, investirao u neprofitabilnu grenlandsku tvrtku za punjenje slatke vode u suvlasništvu Jørgena Wævera Johansena, lokalnog predsjednika vladajuće stranke Siumut u Nuuku i supruga grenlandske ministrice vanjskih poslova Vivian Motzfeldt, što je izazvalo zabrinutost zbog političkog uplitanja.

Lauder i Trump imaju dugu osobnu povijest. U isto su vrijeme pohađali Wharton School of Business, a Lauder je dugogodišnji financijer konzervativnih kandidata i inicijativa (u ožujku prošle godine Lauder je dao 5 milijuna dolara MAGA Inc.-u, super PAC-u koji podržava Trumpa, prema podacima Savezne izborne komisije). Lauder od tada nije skrivao svoj interes za Grenland i njegove resurse. U članku objavljenom u New York Postu prošle veljače iznio je potencijalne scenarije u kojima bi Sjedinjene Države mogle ostvariti veći utjecaj nad Grenlandom, osim kupnje zemlje (kako je nedavno iznijela Bijela kuća), uključujući, kako je istaknuo, stvaranje novog trilateralnog sporazuma s Grenlandom i Danskom radi formaliziranja arktičke suradnje.

Prema Politikenu, 81-godišnjak je također uključen u poticaj izgradnje hidroelektrane na najvećem grenlandskom jezeru putem Greenland Development Partnersa, konzorcija sa sjedištem u Delawareu koji posjeduje udio u Greenland Investment Groupu, kojom predsjedava bivša zamjenica američkog državnog tajnika Josette Sheeran.

Jeff Bezos, Bill Gates i Michael Bloomberg od 2019. su ulagali u Kobold Metals, tvrtku koja traži vrijedne rijetke zemne minerale uz pomoć umjetne inteligencije. Ulaganja su izvršena putem Breakthrough Energyja fonda kojim upravlja Gates, čiji je deklarirani cilj ubrzati inovacije u zelenoj energiji i izgraditi industrije budućnosti. Fond je također sudjelovao u Koboldovoj rundi ulaganja serije C u prosincu 2024., koja ga je procijenila na nešto manje od 3 milijarde dolara na temelju ulaganja kapitala od 537 milijuna dolara, prema priopćenju za javnost koje je podijelila tvrtka.

Zatim je izvršni direktor OpenAI-a Sam Altman investirao u Kobold 2022. godine. Podnesak SEC-u od prošlog tjedna pokazuje da je Kobold u procesu prikupljanja dodatnih sredstava, što znači da bi se mogli ponovno obratiti milijarderima sada kada je Grenland u središtu pozornosti. Niti jedan od milijardera imenovanih u ovom članku nije odgovorio na Forbesove zahtjeve za komentar.

Martina Di Licosa, novinarka Forbesa