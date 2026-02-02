Cijene nafte prošloga tjedna skočile oko 7 posto

Na svjetskim su tržištima cijene nafte porasle i prošloga tjedna, petog zaredom, pa su dosegnule najviše razine u šest mjeseci, što je ponajviše posljedica napetosti između SAD-a i Irana.

Cijena barela na londonskom tržištu porasla je prošloga tjedna 7,3 posto, na 70,69 dolara, dok je na američkom tržištu barel poskupio 6,8 posto, na 65,21 dolar.

Rast cijena peti tjedan zaredom uglavnom je posljedica napetosti između SAD-a i Irana.

Američki ratni brodovi stigli su sredinom tjedna na Bliski istok, uz poruku predsjednika SAD-a Donalda Trumpa Iranu da se nada da će “brzo ‘sjesti za stol” i pregovarati o nuklearnom sporazumu.

U lipnju prošle godine SAD je s Izraelom napao nuklearna postrojenja u Iranu i brojne vojne lokacije. Iran je odgovorio napadom na mete u Izraelu i na američku vojnu bazu u Kataru.

U četvrtak je Trump rekao da planira razgovarati s Iranom.

„Puno naših jako velikih, jako moćnih brodova plovi ovog trena prema Iranu i bilo bi sjajno da ih ne moramo upotrijebiti”, dodao je.

Iranski ministar vanjskih poslova Abbas Araqchi poručio je, pak, da je Teheran spreman za ‘ravnopravne’ razgovore, koji će se temeljiti na ‘uzajamnim interesima i poštovanju’.

No, istaknuo je da iranski obrambeni kapaciteti i projektili nikada neće biti predmet rasprave.

Trgovci se plaše da bi Teheran na eventualni američki napad mogao odgovoriti zatvaranjem Hormuškog tjesnaca kojim dnevno prolazi oko 20 milijuna barela nafte.

Iran je lani proizveo oko 3,3 milijuna barela nafte dnevno, što čini otprilike tri posto svjetske proizvodnje.

Uglavnom zbog geopolitičkih napetosti, cijene su nafte ove godine porasle gotovo 15 posto, nakon što su lani pale oko 20 posto.

