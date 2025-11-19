Aviokompanija naručila Boeingove zrakoplove u poslu vrijednom 11,2 milijarde eura

FlyDubai je naručio 75 dodatnih zrakoplova Boeing 737 MAX u poslu vrijednom 13 milijardi dolara (11,23 milijarde eura). Emirates je u međuvremenu kupio osam zrakoplova Airbus A350-900 po cijeni od 3,4 milijarde dolara (2,94 milijarde eura).

FlyDubai i Emirates uložili su velika sredstva u Boeing i Airbus kako bi se prilagodili naglom rastu broja putnika na međunarodnoj zračnoj luci Dubai.

Objave su uslijedile nakon što je FlyDubai ranije na Dubai Air Showu obavio veliku kupnju 150 zrakoplova Airbus A321neo za 24 milijarde dolara (20,73 milijarde eura). Od svog prvog leta 2009. godine, FlyDubai je letio samo Boeingima 737.

“Gledajući unaprijed, proaktivno planiranje flote ključno je kako bismo osigurali da smo dobro pozicionirani za zadovoljavanje rastuće potražnje za putovanjima, za koju smo uvjereni da će nastaviti rasti“, rekao je šeik Ahmed bin Saeed Al Maktoum, predsjednik FlyDubaija i Emiratesa, prenosi Euronews.

“Ponosni smo što će Boeingovi zrakoplovi i dalje služiti kao okosnica strateške flote i planova rasta tvrtke FlyDubai“, rekla je Stephanie Pope, predsjednica i izvršna direktorica tvrtke Boeing Commercial Airplanes, u istoj izjavi FlyDubaija.

FlyDubai je dodao da ima opcije za dodatnih 75 Boeingovih zrakoplova kao dio sporazuma.

Emiratesova kupnja A350 zrakoplova bit će dodana njihovoj floti dvokatnih Airbusa A380 i Boeinga 777. Emirates je ranije ovog tjedna na zrakoplovnom sajmu kupio 65 Boeinga 777-9 po cijeni od 38 milijardi dolara (32,83 milijarde eura).

Rast broja putnika

Objava je stigla nakon što je Međunarodna zračna luka Dubai, najprometnija svjetska zračna luka za međunarodna putovanja, objavila da je ove godine već imala 70,1 milijun putnika i da je na putu da ponovno obori vlastite rekorde.

Brzi rast broja putnika u zračnoj luci naglašava Dubai kao ključno središte za putovanja Istok-Zapad u globalnom zrakoplovstvu i potrebu za projektom vrijednim 35 milijardi dolara (30,24 milijarde eura) za izgradnju ogromne zračne luke s pet pista na međunarodnoj zračnoj luci Al Maktoum u Dubai World Centralu.

“Najuzbudljivija stvar je stvaranje najveće međunarodne zračne luke na svijetu u posljednjih 11 godina“, rekao je Paul Griffiths, izvršni direktor tvrtke Dubai Airports, za Associated Press. “Sada ćemo sve ponoviti, a mislim da se to mnogim ljudima ne događa u životu.“

Druga zračna luka u gradu-državi sada je domaćin dvogodišnjeg Dubai Air Showa, na kojem su već naručene velike zrakoplove i od strane dugolinijske aviokompanije Emirates i od njene jeftinije sestrinske aviokompanije FlyDubai.

Brojne inovacije

Među inovacijama koje Griffiths želi vidjeti u novoj zračnoj luci je putnicima prve i poslovne klase na Terminalu 3 omogućiti jednostavan prolazak kroz tunel kako bi prošli kontrolu.

“Želimo iskoristiti što više toga i ideju o jednom biometrijskom potpisu koji se diskretno snima kamerama koje se čak ni ne vide. Ideja je da se prijava, rukovanje prtljagom, imigracija, sigurnost, sve to odvija besprijekorno i učinkovito, a mi želimo da kupac ostane u pokretu”, rekao je.

Prošle godine, Međunarodna zračna luka Dubai imala je rekordnih 92,3 milijuna putnika, u odnosu na 86,9 milijuna putnika u 2023. godini. U svojim 12-mjesečnim podacima o broju putnika, DXB je krajem rujna imao 93,8 milijuna putnika, što znači da je zračna luka na dobrom putu da ponovno obori svoj rekord ove godine.