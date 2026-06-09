BCG: Umjetna inteligencija preoblikuje poslove brže nego što tvrtke mijenjaju način rada

Umjetna inteligencija više nije samo alat koji povećava produktivnost i štedi vrijeme na poslu, nego iz temelja mijenja prirodu rada, upravljanja i iskustva zaposlenika, pokazuje “AI at Work 2026” novo istraživanje Boston Consulting Group.

Gotovo tri četvrtine ispitanika (72 posto), navodi da je umjetna inteligencija već značajno promijenila očekivanja vezana uz vještine u njihovim ulogama, dok gotovo polovica (47 posto) kaže da sada više vremena troši na upravljanje i usmjeravanje umjetne inteligencije nego na sam rad. Dvije trećine redovitih korisnika AI-a (67 posto) navodi da im je AI poboljšao zadovoljstvo poslom, iako četiri od deset ispitanika (41 posto) istovremeno izvještava o povećanom kognitivnom opterećenju, stvarajući “paradoks zadovoljstva” u kojem AI istovremeno poboljšava i otežava rad.

Ovo su neki od nalaza četvrtog godišnjeg BCG izvješća o umjetnoj inteligenciji na radu, temeljenog na globalnom istraživanju 11 749 zaposlenika u 14 tržišta i različitim industrijama. Izvješće analizira kako se usvajanje AI-a, očekivanja radne snage, vodstvo i organizacijska transformacija mijenjaju kako umjetna inteligencija postaje sastavni dio svakodnevnog rada.

Usvajanje umjetne inteligencije među zaposlenicima (bez menadžerskih funkcija) naglo raste, 74 posto njih su sada redoviti korisnici, što označava porast veći od 20 postotnih bodova u posljednje dvije godine. Geografski gledano, tržišta Globalnog juga prednjače u korištenju umjetne inteligencije. Indija, zemlje Bliskog istoka, Brazil i Južna Afrika bilježe razine korištenja AI-a iznad globalnog prosjeka, dok među razvijenim gospodarstvima zaostaju Sjedinjene Američke Države, Francuska i Italija. To pokazuje da brzina usvajanja umjetne inteligencije sve manje ovisi o tradicionalnoj gospodarskoj razvijenosti, a sve više o spremnosti organizacija da AI uključe u svakodnevne procese rada.

Unatoč širokoj primjeni, mnoge organizacije još uvijek imaju poteškoća u pretvaranju učinkovitosti koju donosi AI u stvarnu poslovnu vrijednost. Iako 42 posto redovitih korisnika, koji su operativni zaposlenici, navodi da uštedi barem cijeli radni dan tjedno zahvaljujući umjetnoj inteligenciji, 66 posto kaže da nema jasne upute kako iskoristiti to vrijeme, a više od polovice to vrijeme ne usmjerava u strateški rad. Bez odgovarajuće transformacije, ušteđeno vrijeme jednostavno se gubi.

“Prvi val umjetne inteligencije bio je fokusiran na individualnu produktivnost. Sljedeći val mora transformirati kolektivni rad,” rekao je Vinciane Beauchene, partner i direktor u BCG-u te jedan od autora izvješća. “Svi govore o tome kako AI zamjenjuje posao, ali zapravo se radi o redefiniranju ljudske dodane vrijednosti unutar rada. To je zadatak lidera. Naše istraživanje pokazuje pravu menadžersku revoluciju u eri umjetne inteligencije. Da će AI agenti preuzeti barem polovicu njihovog posla u sljedeće tri godine smatra 65 posto menadžera i lidera, a zaposlenici na poslovima gdje se izravno komunicira s kupcima ili javnošću sve više prelaze na ulogu onih koji upravljaju i usmjeravaju umjetnu inteligenciju.”

Istraživanje također pokazuje ubrzanu pojavu i zrelost AI agenata, jer 30 posto ispitanika navodi da su već integrirani u radne procese, što je više nego dvostruko u odnosu na 13 posto iz prošlogodišnjeg izvješća. Da bi AI agenti u sljedeće tri godine mogli preuzeti barem polovicu njihovog posla smatra šest od deset ispitanika, odnosno 61 posto, no više od polovice, 52 posto, još uvijek nema jasno razumijevanje što su AI agenti, a upravljanje i odgovornost za njih i dalje značajno zaostaju za tehnologijom.

Šire gledano, strateška jasnoća se u istraživanju ističe kao ključni faktor dugoročnog uspjeha AI-a, dok organizacije sve više prelaze s jednostavne implementacije alata na redizajn cjelokupnih procesa i funkcija te razvoj novih poslovnih modela i proizvoda, što se gotovo udvostručilo u odnosu na prethodnu godinu.

To stvara takozvanu “raspodjelu transformacije i inovacije”, koja donosi veću poslovnu vrijednost i bolje iskustvo zaposlenika. Jasna strategija povećava mjerljiv poslovni učinak za 25 posto, dok sama bolja tehnologija bez strategije i redizajna donosi tek oko pet posto poboljšanja. Također, ispitanici u organizacijama koje provode redizajn procesa imaju 24 postotna boda veću vjerojatnost da ostvare mjerljivo poboljšanje poslovanja, 22 postotna boda veću vjerojatnost da uštede barem cijeli radni dan tjedno te 20 postotnih bodova veću vjerojatnost da prijavljuju veće zadovoljstvo poslom.

“Jednadžba zadovoljstva mijenja se unutar godine dana korištenja AI-a. U početku novost i mentalni izazov povećavaju zadovoljstvo, ali taj ‘AI medeni mjesec’ nestaje bez jasne strategije,” rekao je Sylvain Duranton, globalni voditelj BCG X-a i koautor izvješća. “Zaposlenici se ne opiru intenzitetu AI-a, oni napreduju kada je strategija jasna, smjer stvaran i poruka prenesena. Vrijednost za poslovanje i zadovoljstvo zaposlenika nisu jedno nasuprot drugom. Organizacije koje ostvaruju najveću vrijednost istovremeno su i one u kojima zaposlenici najviše uživaju u radu.”