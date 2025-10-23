PODCAST – Tobias Schmidt iz Boston Consulting Groupa: Nema straha od umjetne inteligencije

U novom izdanju podcasta Forbes Business Unplugged, dr. Tobias Schmidt iz Boston Consulting Groupa govori o razvoju umjetne inteligencije, načinu na koji će ona u godinama koje dolaze preoblikovati industriju, te o ključnim područjima na koja se vlasnici kompanija moraju usmjeriti kako bi ostali konkurentni.

U novom izdanju podcasta Forbes Business Unplugged gostuje dr. Tobias Schmidt, jedan od ključnih članova industrijskog sektora Boston Consulting Groupa (BCG). Schmidt vodi globalne projekte BCG-a u područjima automobilske umjetne inteligencije, inovacija proizvoda i analitike opskrbnih lanaca, savjetujući vodeće dobavljače i proizvođače automobila u Europi, SAD-u i Aziji.

Trenutačno surađuje s klijentima poput BMW-a na razvoju i implementaciji AI-optimiziranih opskrbnih lanaca, prediktivnog upravljanja prodajnim volumenom te inovacija proizvoda temeljenih na podacima. Njegov je cilj pomoći industrijskim tvrtkama da prijeđu iz faze eksperimentiranja s generativnom umjetnom inteligencijom u fazu stvarnih, mjerljivih poslovnih rezultata, uključujući rast EBIT-a.

S dr. Tobiasom Schmidtom razgovarao je glavni urednik Forbesa Hrvatska, Vladimir Nišević, o razvoju i primjeni umjetne inteligencije te o tome kako će ona u godinama koje dolaze transformirati industriju. Govorili su i o stavovima menadžera i zaposlenika prema novim tehnologijama, kao i o ključnim prioritetima na koje se vlasnici kompanija trebaju usredotočiti.

Sugovornici su se dotaknuli i regulacije umjetne inteligencije te otvorili pitanje imaju li velike države i korporacije prednost pred manjima u dostupnosti i primjeni ovih tehnologija.