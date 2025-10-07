Davorin Štetner: U našem obrazovanju izvrsnost se ne potiče. Čim neko odskače, gura ga se nazad u prosjek

U podcastu Forbes Business Unplugged gostovao je poduzetnik i investitor Davorin Štetner. Govoreći o važnosti obrazovanja, istaknuo je da na tu temu danas posebno gleda kroz prizmu svog sina, učenika drugog razreda.

“Osnova svega je financijska pismenost; nju treba uvesti u školovanje od najnižih razreda”, kaže Štetner, dodajući kako je ključno naučiti kako voditi kućni budžet, kako štedjeti i pod kojim se uvjetima odgovorno zadužiti.

“Mladima treba dovoditi inspirativne ljude, uspješne poduzetnike koji ih mogu mentorirati”, naglašava Štetner, a posebnim problemom smatra činjenicu da se u našem obrazovnom sustavu više pažnje posvećuje problematičnima nego izvrsnima.

“Izvrsne se ne izdvaja niti im se daje potrebna podrška, nego ih se pokušava stopiti s prosjekom. Sustav ne dopušta nikome da iskače; čim netko odskače, vraća ga se u prosjek. S druge strane, problematičnima se osiguravaju dodatni učitelji i posvećuje veća pažnja. Ne kažem da je to pogrešno, ali trebamo poticati i izvrsne — i to od samih početaka”, zaključuje Štetner.

