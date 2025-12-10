Belupo prodaje ljekarne Deltis Pharm ljekarničkom lancu Farmacia

Nadzorni odbor Podravke u srijedu je dao suglasnost Upravi za prodaju Belupove ustanove Ljekarne Deltis Pharm, koju će kupiti ljekarnički lanac Farmacia u vlasništvu Atlantic Grupe, izvijestili su iz Podravke i Atlantic Grupe napominjući kako uskoro počinju pregovori dviju kompanija oko ugovora o kupoprodaji.

Nakon provedenog natječaja i razmatranja obvezujućih ponuda, najboljom je ocijenjena ponuda ljekarničkog lanca Farmacia, kazali su iz Podravke.

“Riječ je o ponudi ukupne vrijednosti 10,9 milijuna eura koja uključuje kupoprodajnu cijenu ljekarničkog poslovanja te vrijednost ulaganja Farmacije u strateško partnerstvo, odnosno komercijalno poslovanje s Belupom u idućih pet godina”, ističe se u priopćenju.

Belupo će, kako se navodi, s Farmacijom uskoro započeti pregovore oko ugovora o kupoprodaji, a planirani dovršetak pregovora je do kraja siječnja 2026. godine, čime bi se trebala zaključiti i sama transakcija. Time će se otvoriti prostor za daljnji razvoj i jačanje partnerstva između uključenih strana.

Iz Podravke su kazali kako je odluka o prodaji Ljekarne Deltis Pharm rezultat strateškog usmjerenja Belupa na fokusiranje resursa i ulaganja u razvoj osnovne djelatnosti, u skladu s dugoročnim ciljevima i održivošću poslovanja.

Radi se o ukupno devet ljekarni koje čine tek manji dio poslovanja Belupa, odnosno Farmaceutike te ne spadaju u njegovu osnovnu djelatnost, iako su kroz godine doprinijele jačanju prepoznatljivosti Belupa i dostupnosti kvalitetnih farmaceutskih proizvoda. Prodajom ljekarničkog poslovanja otvara se prostor za još snažniji fokus na razvoj portfelja i unapređenje poslovne učinkovitosti unutar Farmaceutike.

Nakon prodaje svojih ljekarni, kako se navodi u priopćenju, a prema ciljevima Strategije poslovanja Grupe Podravka do 2030., Belupo ostaje potpuno fokusiran na razvoj osnovne djelatnosti.

Belupo do 2030. planira postati vodeći europski stručnjak za dermatologiju te snažan regionalni igrač u području OTC (bezreceptnih) proizvoda, kardiologije, psihijatrije i neurologije. Ključna tržišta rasta su tržišta srednje i jugoistočne Europe, uz iskorak na zapadna tržišna kroz dermatologiju i suradnju s partnerima.

Strategija uključuje investicije vrijedne 36 milijuna eura koje će omogućiti povećanje proizvodnih i logističkih kapaciteta te unapređenje efikasnosti poslovanja. Sastavni dio planiranih investicija jest i ulaganje u Centar izvrsnosti za dermatologiju, naveli su.

Atlantic Grupa: Otvara se prostor za daljnji razvoj

Iz Atlantic Grupe su kazali kako se ovom kupoprodajom otvara prostor za daljnji razvoj i jačanje partnerstva između kompanija koje već uspješno surađuju u području distribucije na izvanregionalnim tržištima.

Atlanticovo preuzimanje ljekarničkog poslovanja iz sustava Belupa, kako su naveli, podržava poslovne ambicije s obiju strana, a s dugogodišnjim prisustvom, iskustvom i kontinuiranim ulaganjem u razvoj najviše razine ljekarničke usluge, Farmacia predstavlja snažnog strateškog partnera Ljekarni Deltis Pharm.

Atlantic Grupa i Farmacia zadržat će zaposlene u lancu.

Širenje ljekarničkog poslovanja u Hrvatskoj te jačanje vodeće tržišne pozicije u ovom segmentu jedan od ključnih stupova korporativne strategije Atlantic Grupe, naveli su.

S godišnjim prihodom od prodaje u iznosu od 95 milijuna eura u 2024., Farmacia predstavlja oko devet posto ukupnog prihoda Atlantic Grupe i trenutno posluje na 109 lokacija, od kojih su 58 ljekarne, a 51 specijalizirane prodavaonice (bezreceptnih lijekova i medicinske opreme).

Tijekom posljednjih deset godina ljekarničko poslovanje je raslo prosječnom godišnjom stopom od devet posto, a rast je ostvaren i organski, tj. otvaranjem novih lokacija, i akvizicijama ljekarničkih ustanova. Samo tijekom posljednjih pet godina Farmacia je broj objekata povećala za 18, a novih devet lokacija potvrđuje posvećenost kompanije ostvarenju strateških ciljeva u ovom segmentu.