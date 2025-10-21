Blago pao broj zaposlenih u rujnu, i dalje ih najviše radi u ovom sektoru

Krajem rujna u Hrvatskoj u pravnim osobama bilo je 1,51 milijun zaposlenih, što je 0,3 posto manje nego krajem kolovoza i 0,1 posto manje nego u rujnu lani, pri čemu je, kao i prošli mjesec, najveći broj zaposlenih registriran u djelatnosti trgovine na veliko i na malo; popravka motornih vozila i motocikala, njih 229.419, podaci su DZS-a.

Naime, prošli je mjesec po prvi put najveći broj zaposlenih registriran u djelatnosti trgovine na veliko i na malo; popravka motornih vozila i motocikala. Trgovina na veliko i malo je tako u kolovozu po prvi puta pretekla prerađivačku industriju i postala djelatnost s najvećim brojem zaposlenih, njih 229.944.

U rujnu je u Hrvatskoj ukupno bilo 1.756.388 zaposlenih, što je za 12.593 ili 0,7 posto manje nego krajem kolovoza ove godine. Na godišnjoj razini broj ukupno zaposlenih je porastao za 0,2 posto, pokazuje statistika Državnog zavoda za statistiku (DZS) objavljena u utorak.

U pravnim osobama bilo je 1.509.590 zaposlenih, što je za 4.318 osoba ili 0,3 posto manje nego mjesec dana prije. U odnosu na isti mjesec lani, broj zaposlenih u pravnim osobama u rujnu 2025. je bio 0,1 posto manji. U razdoblju od siječnja do rujna 2025. u odnosu na isto razdoblje lani, pak, broj zaposlenih u pravnim osobama porastao je za 0,8 posto.

Prema podacima koje DZS preuzima iz evidencije Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, u obrtu i slobodnim profesijama je krajem rujna bilo 228.766 zaposlenih, što je za 3,5 posto manje nego u kolovozu ove godine. Na godišnjoj razini broj zaposlenih u obrtu i slobodnim profesijama je bio veći, pak, za 2,4 posto.

Broj zaposlenih osiguranih poljoprivrednika, kojih je krajem rujna bilo 18.032, pao je na mjesečnoj razini za 0,5 posto, dok je godišnjoj veći za 1,2 posto.

U obrazovanju najveći postotni rast broja zaposlenih

Detaljnija statistika o broju zaposlenih u pravnim osobama pokazuje da je od 19 područja djelatnosti za koje DZS objavljuje podatke, njih devet krajem rujna zapošljavalo više radnika nego krajem istog mjeseca lani, a postotno je najveći rast zabilježen u obrazovanju, za 7,1 posto. Obrazovanje je tako krajem rujna brojalo 126.927 zaposlenih. Broj zaposlenih u zdravstvenoj zaštiti i socijalnoj skrbi porastao je za tri posto, na 113.879, u rudarstvu i vađenju za 1,5 posto, na 3.795 zaposlenih itd.

S druge strane, pad je zabilježen u deset djelatnosti, a sa pet posto prednjači poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo, s 25.505 zaposlenih krajem rujna ove godine. Slijedi prerađivačka industrija s padom od 3,7 posto, na 226.904 zaposlenih.

Kada je riječ o mjesečnoj razini, to jest o rujnu u odnosu na ovogodišnji kolovoz, najveći rast broja zaposlenih po DZS-ovoj statistici, registriran je u rudarstvu i vađenju, za 1,4 posto. Najveći pad broj zaposlenih je evidentiran u administrativnim i pomoćnim uslužnim djelatnostima, za jedan posto.

Broj nezaposlenih na godišnjoj razini pao za 10 posto

Po podacima koje DZS preuzima od Hrvatskog zavoda za zapošljavanje (HZZ), krajem rujna 2025. u evidenciji Zavoda registrirano je 74.559 nezaposlenih osoba, što je za 936 osoba ili 1,2 posto manje u odnosu na ovogodišnji kolovoz.

Stopa registrirane nezaposlenosti, koja se izračunava kao odnos nezaposlenih prema ukupnome aktivnom stanovništvu, u rujnu je tako iznosila 4,1 posto, isto kao i u kolovozu.

Na godišnjoj razini broj nezaposlenih je pao za deset posto.