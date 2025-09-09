U srpnju na godišnjoj razini 2,8 posto manje zaposlenih u industriji

Ukupan broj zaposlenih osoba u industriji u srpnju ove godine u usporedbi s lipnjem manji je za 0,4 posto, a u odnosu na srpanj prošle godine za 2,8 posto, pokazuju podaci Državnog zavoda za statistiku (DZS).

Prema Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti (NKD), u srpnju je prema mjesecu prije broj zaposlenih u prerađivačkoj industriji, koja u ukupnom broju zaposlenih u industriji ima najveći, gotovo 92-postotni udio, pao za 0,5 posto.

U rudarstvu i vađenju, čiji je udio u ukupnom broju zaposlenih u industriji nešto veći od dva posto, broj zaposlenih u srpnju je prema prethodnom mjesecu porastao za 0,3 posto, dok je u opskrbi električnom energijom, plinom, parom i klimatizaciji, čiji je udio u ukupnom broju zaposlenih u industriji 6,1 posto, porastao za 0,2 posto.

Prema podacima DZS-a, na godišnjoj je razini broj zaposlenih u prerađivačkoj industriji smanjen za 3,2 posto.

Pritom je u sklopu prerađivačke industrije najviše pao broj zaposlenih u proizvodnji odjeće, za 19,3 posto. Slijedi proizvodnja ostalih prijevoznih sredstava, s padom broja radnika za 13,4 posto, pa proizvodnja kože i srodnih proizvoda s 10,6 posto, proizvodnja duhanskih proizvoda s 10,2 posto itd.

Istodobno, statistika najveći rast broja zaposlenih na godišnjoj razini registrira u proizvodnji koksa i rafiniranih naftnih proizvoda, za 20,2 posto.

U srpnju, prema istom mjesecu lani, broj zaposlenih u opskrbi električnom energijom, plinom, parom i klimatizaciji porastao je za 1,6 posto, a u rudarstvu i vađenju za 3,8 posto.

Ukupan broj zaposlenih u industriji u prvih sedam mjeseci ove godine prema istom razdoblju lani bio je manji za 2,6 posto.

Ukupna proizvodnost rada u industriji od siječnja do srpnja ove godine veća je za 5,1 posto u usporedbi s istim razdobljem lani.