Obrambene tvrtke regrutiraju mlade zaposlenike neobičnim taktikama

Obrambene tvrtke imaju problema sa zapošljavanjem stručnjaka iz tehničkih i prirodnih znanosti.

Europske obrambene tvrtke planiraju osvježiti svoju radnu snagu, koristeći neobične taktike kako bi privukle mlađe radnike koji uglavnom nisu oduševljeni izradom oružja, izvještava Bloomberg.

Njemački div Rheinmetall odlučio je privući mlađe radnike na događajima za zapošljavanje dijeleći pakete kondoma s imenom tvrtke i natpisom: “Sigurnost je važna. Uvijek i svugdje.”

Drugi proizvođači oružja, uključujući talijanskog Leonarda, britanskog Babcocka i njemačkog Hensoldta, pokušavaju zaposliti ljude raznim beneficijama i višim plaćama. Britanski proizvođač ratnih brodova i podmornica Babcock zaposlio je bivšeg kuhara kao zavarivača, prema riječima izvršnog direktora Davida Lockwooda.

Rekao je da rad u Babcocku zahtijeva čisto radno okruženje, preciznost i pažljivo praćenje okoliša, što su također prioriteti u radu u kuhinji.

“Ovo je industrija koja prije nije bila toliko atraktivna i nije bila navikla natjecati se za najbolje talente“, rekao je za Bloomberg Christian Kaunert, profesor međunarodne sigurnosti na Sveučilištu Dublin City. “Sada moraju poboljšati svoj imidž i postati privlačniji mlađim ljudima.“

Natjecanje talenata

Ako bi se europska obrambena potrošnja povećala na tri posto bruto domaćeg proizvoda, obrambenoj industriji bi do 2030. trebalo 760.000 novih kvalificiranih radnika, prema konzultantskoj tvrtki Kearney. Prema Europskom udruženju zrakoplovne, sigurnosne i obrambene industrije, industrija je 2023. godine zapošljavala oko milijun ljudi.

Jedan od izazova je pronaći ljude sa znanjem u područjima znanosti, tehnologije, inženjerstva i matematike (STEM). Njih također nedostaje u talijanskom Leonardu. Kako bi privukli mlađe radnike, nude konkurentnije plaće i jačaju programe razvoja karijere, a cilj im je zaposliti do 7000 novih ljudi do 2028., uključujući i područja kvantnih tehnologija i umjetne inteligencije.

Njemački proizvođač radara Hensoldt želi ove godine zaposliti tisuću ljudi, s fokusom na računalne znanstvenike i elektroinženjere.

Grčki proizvođač naočala Theon nudi podršku roditeljstvu, satove joge i jezične tečajeve novim zaposlenicima.

Veće plaće

Jedan od potencijalnih izvora talenata je automobilska industrija, koja otpušta radnike zbog prevelikog kapaciteta. Rheinmetall prenamjenjuje svoje dvije tvornice automobila za proizvodnju oružja i prekvalificira radnike za obranu. Hensoldt pokušava zaposliti otpuštene zaposlenike od dobavljača automobila Continentala i Robert Boscha.

Zaposlenici u europskim tvrtkama u zrakoplovnoj i obrambenoj industriji imaju prosječni godišnji prihod od 59 tisuća eura, što je 43 posto više od prosječne plaće u regiji, prema podacima industrijske grupe ASD.

Osim stručnjaka u STEM područjima, tvrtke u sektoru također imaju poteškoća s popunjavanjem slobodnih radnih mjesta poput zavarivača, montažera i vodoinstalatera, piše Bloomberg.