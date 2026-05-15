Bruno Samardžić novi je predsjednik Udruge Glas poduzetnika

Bruno Samardžić izabran je za novog predsjednika, a Lana Šiljeg za potpredsjednicu Udruge Glas poduzetnika (UGP) na skupštini udruge održanoj u petak predvečer hibridno – u Zagrebačkom inovacijskom centru (ZICER) i online.

Samardžić je jedan od osnivača udruge koji je od početka u njezinom Upravnom odboru. Suosnivač je IT tvrtke Altibiz koja se bavi razvojem softvera za projektno planiranje i kolaboraciju. Lana Šiljeg osnivačica je i direktorica zagrebačke škole stranih jezika West End.

Na skupštini je osobno ili putem punomoći bilo prisutno 26 članova udruge koji su jednoglasno izabrali ponuđene kandidate za vodstvo udruge. U Upravni odbor izabrani su Ivana Matić, Aco Momčilović, Nina Šebečić Crnolatac, Hrvoje Nekić, Giulian Hamiltaj, Kristina Bakula, Dario Kožul, Antonio Priščan i Krešimir Sočković.

Za predsjednika Nadzorni odbor izabran je Danko Bačelić, a za njegovu zamjenicu Ivana Ožegović. Za članove su izabrani Hrvoje Bujas, Dražen Oreščanin, Dijana Novak Krešić, Doroteja Jurčić, Dijana Gluhak Spajić.

Izborna skupština organizirana je nakon što je UGP nedavno smijenio svog predsjednika Borisa Podobnika za kojeg su obrazložili da je nanosio štetu reputaciji udruge. Tijekom rasprave moglo se čuti kako je dio svog posla obavljao dobro, no propusti u nekim procedurama poput onih obrazac kontinuirano su nanosili štetu imidžu udruge.

Osim toga, Podobnik je vodio Zadrugu Glas poduzetnika kojoj je HANFA zabranila daljnje neovlašteno posredovanje pri ulaganju u financijske instrumente, kao i držanje novca klijenata bez zakonom propisanih uvjeta i zaštite. To je indirektno donijelo štetu i UGP-u iako njihove aktivnosti nisu bile povezane.

Novi predsjednik Samardžić nakon izbora predstavio je svoje ideje za jačanje udruge, privlačenje novih članova i boljeg povezivanja postojećih te organizacije više događaja.

Udruga Glas poduzetnika osnovana je 2020. godine, a njena zaštitna lica tada su bili Hrvoje Bujas i Dražen Oreščanin. Tada su uspjeli privući veliku pozornost javnosti zalažući se za prava članova i brži povratak ekonomskom rastu. Glasno su kritizirali i Hrvatsku gospodarsku komoru (HGK) i pokrenuli pitanje obveznih članarina koju joj poduzetnici moraju plaćati, što je u međuvremenu ukinuto za male tvrtke. Uz ideju depolitizacije i vraćanja ugleda HGK, Oreščanin se 2021. godine kandidirao i za njezinog predsjednika, no Skupština HGK koja bira predsjednika više glasova dala je Luki Buriloviću. Smanjenjem aktivnosti Bujasa i Oreščanina, početni val oko UGP-a se smanjio, no nastavila je djelovati i boriti se za prava poduzetnika. Jedan od zadnjih poteza bio je zahtjev da se smanji broj dana bolovanja na teret poslodavca.