Cijena hektara oranice u 2024. prosječno porasla za 1.474 eura

Prosječna cijena kupljenih oranica u Hrvatskoj prošle je godine iznosila 5.965 eura po hektaru, što je 1.474 eura više nego u godini ranije, pokazuju podaci Državnog zavoda za statistiku (DZS).

Statistika pokazuje i da je u 2024. godini porasla prosječna cijena kupljenih pašnjaka, za 881 euro, na 4.034 eura po hektaru, dok je prosječna cijena kupljenih livada iznosila 3.082 eura po hektaru, što je 457 eura više nego u godini ranije.

U Panonskoj Hrvatskoj prosječna cijena kupljenih oranica u 2024. iznosila je 6.231 euro po hektaru, livada 2.445 eura po hektaru, a pašnjaka 2.948 eura po hektaru. U odnosu na godinu prije prosječna cijena kupljenih oranica porasla je 1.629 eura po hektaru, livada za 401 euro po hektaru, dok je hektar pašnjaka u prosjeku poskupio za 839 eura.

U Jadranskoj Hrvatskoj prosječna cijena kupljenih oranica u 2024. iznosila je 6.655 eura po hektaru, livada 2.809 eura po hektaru, a pašnjaka 4.334 eura po hektaru. Prema godini prije prosječna cijena oranica je porasla je za 240 eura, pašnjaka za 907 eura, dok je prosječna cijena livada pala za 85 eura.

U Sjevernoj Hrvatskoj prosječna cijena kupljenih oranica lani je dosegnula 4.943 eura po hektaru, što je 1.087 eura više nego u 2023. godini, livada 4.007 eura po hektaru ili 872 eura više, a pašnjaka 3.255 eura po hektaru ili 480 eura više.

IZ DZS-a objašnjavaju kako su podaci o cijenama kupljenog zemljišta dobiveni na temelju raspoloživih administrativnih izvora Ministarstva financija – Porezne uprave te da se podaci prikupljaju isključivo za poljoprivredno zemljište korišteno za poljoprivredne svrhe. Iz cijena su, kako su naveli, isključene vrijednosti bilo kakvih objekata na poljoprivrednom zemljištu i međurodbinski transferi.