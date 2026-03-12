Cijena ove vrste mesa naglo raste diljem Europe, u Hrvatskoj snažan porast od 22%

Nestašica stoke, bolesti životinja i snažna potražnja doveli su do porasta cijena mesa diljem Europe, a neke zemlje zabilježile su porast za više od 20%.

Cijene mesa naglo su porasle diljem Europe 2025. godine zbog nestašice ponude koja i dalje postoji diljem kontinenta.

Cijene govedine i teletine porasle su u prosjeku za 10% diljem EU, prema podacima Eurostata, prenosi Euronews.

Sveukupno, cijene hrane porasle su za 3,3% tijekom godine, što je nešto brže od prosječne stope inflacije u bloku od 2,5%.

Cijene janjetine i kozetine porasle su za 7,2%, dok su cijene peradi porasle za 4,4%, čime se nekoliko kategorija mesa našlo među prehrambenim proizvodima s najbržim rastom cijena u Europi.

Stručnjaci kažu da su nedostatak ponude i snažna potražnja među ključnim čimbenicima koji stoje iza porasta.

Glasnogovornik europskog sindikata poljoprivrednika Copa-Cogeca rekao je da razlike u cijenama između europskih zemalja odražavaju kombinaciju čimbenika.

Proizvodni kapacitet značajno varira među državama članicama, ovisno o sektoru, dok potražnja obično ostaje relativno stabilna.

To može stvoriti veći pritisak na neke zemlje nego na druge da zadovolje domaću potražnju.

Utjecaj životinjskih bolesti i ograničenja kretanja stoke koja su kao posljedica toga nametnuta, također se razlikuje među državama članicama.

Dale Crammond, direktor tvrtke Meat Industry Ireland, koja predstavlja irske prerađivače mesa, rekao je da su maloprodajne cijene govedine i janjetine porasle uglavnom zbog nedostatka stoke u Europi i globalno.

“Samo u Irskoj, naš nacionalni klaonički broj goveda pao je za otprilike 200.000 u 2025. u usporedbi s istim razdobljem 2024. Postoji nekoliko razloga za ovo smanjenje proizvodnje… politika na razini EU-a nesumnjivo je pridonijela“, rekao je za Euronews Business.

Cijene janjetine i kozetine rastu

Cijene janjetine i kozetine porasle su za 7,2% u cijeloj EU.

Podaci obuhvaćaju 25 zemalja i kreću seod 4,2% u Švicarskoj – jedinoj zemlji koja je zabilježila pad do povećanja od 15,2% na Kosovu.

Cijene su porasle za više od 10% u nekoliko zemalja, uključujući Poljsku (13,5%), Portugal (13,1%), Irsku (12,7%), Švedsku (11,3%) i Španjolsku (10,1%).

Među najvećim gospodarstvima, Njemačka je zabilježila najmanji porast od 2,5%, dok su cijene u Italiji porasle za 5%, a u Francuskoj za 7,1%.

Cijene peradi rastu umjerenije

Cijene peradi rasle su sporije od ostalih kategorija mesa, ali su i dalje bile među najbrže rastućim prehrambenim proizvodima. Cijene su porasle za više od 15% u Latviji (15,8%) i Estoniji (15,2%).

Nasuprot tome, cijene peradi blago su pale u Švicarskoj (-1,9%), Finskoj (-1,8%), Srbiji (-1%) i Cipru (-0,2%).

Većina glavnih gospodarstava zabilježila je rast ispod prosjeka EU od 4,4%, dok je Italija bila u skladu sa stopom bloka. Cijene peradi porasle su za 3,4% u Njemačkoj, 2,7% u Španjolskoj i 0,6% u Francuskoj.

“Cijene peradi rastu u 2025. uglavnom zato što je potražnja ostala vrlo jaka, a potrošači i dalje prelaze na piletinu kao relativno pristupačan protein, dok govedina i jaja ostaju skupi“, rekao je Paul-Henri Lava, zamjenik glavnog tajnika AVEC-a, Europskog udruženja prerađivača peradi i trgovine peradi.

Dodao je da lokalne epidemije ptičje gripe, ograničenja u uzgoju jaja, različite strukture troškova i regulatorna okruženja također utječu na brzinu povećanja proizvodnje.

Zahtjevi za dobrobit životinja i ograničenja širenja farmi također mogu doprinijeti razlikama u cijenama između zemalja.

Inflacija prehrambenih proizvoda u 2025. – perad; Foto: Eurostat

Cijene govedine i teletine naglo rastu u Hrvatskoj

Među 35 europskih zemalja, nekoliko ih je zabilježilo značajan porast cijena govedine i teletine. Porast je premašio 20% u tri zemlje: Nizozemskoj (23%), Hrvatskoj (22,4%) i Latviji (20,8%).

Švicarska je zabilježila najmanji porast, s porastom cijena od samo 0,1%.

Čak i među zemljama s manjim porastima, porast cijena ostao je značajan. Cijene govedine i teletine porasle su za 5,3% u Francuskoj, 6,1% u Italiji, 6,2% u Albaniji i 7,3% u Norveškoj.

U nekoliko zemalja porast je premašio 15%, uključujući Češku (18,4%), Portugal (18,2%), Sloveniju (18,2%), Irsku (17,5%), Litvu (16,8%), Dansku (16,5%), Slovačku (16,4%), Maltu (15,6%), Grčku (15,5%) i Austriju (15,4%).

Među četiri najveća gospodarstva EU-a, Francuska i Italija zabilježile su najmanji porast.

Njemačka (9,6%) bila je nešto ispod prosjeka EU, dok je Španjolska zabilježila najveći porast među njima s 14,4%.

Inflacija prehrambenih proizvoda u 2025. – govedina i teletina; Izvor: Eurostat

Pad broja stoke

“Glavni pokretač je kontinuirani pad broja stoke u mnogim državama članicama EU, što dovodi do smanjene ponude“, rekao je glasnogovornik Cope i Cogece.

“Ovaj trend je posebno izražen u sektoru govedine i teletine, gdje su proizvodni ciklusi dugi, a obnova stada traje godinama.“

Glasnogovornik je dodao da su problemi sa zdravljem životinja poput plavog jezika i kvrgave kože dodatno pogoršali pritiske na opskrbu utječući na plodnost i ograničavajući kretanje stoke.

Unatoč višim cijenama, potražnja za premium goveđim mesom ostaje snažna, dok je potražnja za drugim mesom, poput svinjetine ili peradi, često osjetljivija na cijenu ili zabrinutost zbog održivosti.