Proizvođačke cijene industrije porasle na mjesečnoj i godišnjoj razini

Proizvođačke cijene industrijskih proizvoda u veljači ove godine u usporedbi sa siječnjem bile su više za 2,3 posto, a u odnosu na veljaču 2025. više su za 0,9 posto, pokazuju podaci Državnog zavoda za statistiku (DZS).

Isključujući energiju, te cijene na mjesečnoj razini porasle su za 0,2 posto, a na godišnjoj za 0,7 posto.

U veljači su u usporedbi s prosincem proizvođačke cijene industrijskih proizvoda na domaćem tržištu bile više za 3,7 posto, a u odnosu na veljaču za 1,7 posto.

Isključujući energiju, te cijene su na mjesečnoj razini bile više za 0,2 posto, a na godišnjoj razini porasle su za 0,5 posto.

Proizvođačke cijene industrijskih proizvoda na inozemnom tržištu u veljači su u usporedbi sa siječnjem bile više za 0,2 posto, dok su u odnosu na veljaču 2025. niže za 0,2 posto.

Bez energije, te cijene su na mjesečnoj razini više za 0,1 posto, a na godišnjoj razini za 0,9 posto.

Prema nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti, u veljači u usporedbi sa siječnjem proizvođačke cijene industrijskih proizvoda porasle su u rudarstvu i vađenju za 9,6 posto, opskrbi električnom energijom, plinom, parom i klimatizaciji 8,7 posto i u prerađivačkoj industriji za 0,6 posto, dok su u opskrbi vodom; uklanjanju otpadnih voda, gospodarenju otpadom te djelatnostima sanacije okoliša zadržale stabilnost.

U usporedbi s veljačom 2025. godine, proizvođačke cijene industrijskih proizvoda u drugom mjesecu ove godine porasle su u opskrbi električnom energijom, plinom, parom i klimatizaciji za 8,2 posto te opskrbi vodom; uklanjanju otpadnih voda, gospodarenju otpadom te djelatnostima sanacije okoliša za 1,1 posto, a pale su u rudarstvu i vađenju za 22,1 posto i prerađivačkoj industriji za 0,3 posto.