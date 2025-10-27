Cijene nafte na svjetskim tržištima prošloga tjedna skočile 7 posto

Na svjetskim su tržištima cijene nafte prošloga tjedna skočile oko 7 posto, nakon što je Washington uveo sankcije protiv najvećih ruskih proizvođača nafte zbog rata u Ukrajini.

Cijena barela na londonskom tržištu skočila je prošloga tjedna 7,6 posto, na 65,94 dolara, dok je na američkom tržištu barel poskupio 6,9 posto, na 61,50 dolara.

Cijene su znatno porasle u srijedu navečer, kada je predsjednik SAD-a Donald Trump najavio sankcije ruskim naftnim divovima Lukoilu i Rosneftu, koji zajedno proizvode više od pet posto svjetske nafte.

Kako sankcije utječu na opskrbu?

Trump je kazao da je otkazao planirani sastanak s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom jer razgovori o ratu u Ukrajini ne bi iznjedrili rezultat koji priželjkuje.

Washington sankcijama Rosneftu i Lukoilu želi smanjiti ruski prihod od nafte i plina koji čini otprilike četvrtinu ruskog proračuna i tako prisiliti Rusiju na pregovore o miru s Ukrajinom.

Moskva je, pak, odgovorila da su sankcije kontraproduktivne u potrazi za mirom u Ukrajini.

Trgovci se plaše da će sankcije otežati opskrbu Kine i Indije, glavnih kupaca ruske nafte. Ako te zemlje potpuno ili djelomično obustave uvoz ruske nafte, drugi dobavljači morat će uskočiti i osigurati oko četiri milijuna barela nafte dnevno.

Zbog toga su cijene nafte polovicom prošloga tjedna snažno porasle.

No, krajem tjedna cijene su se stabilizirale jer se već dulje vrijeme procjenjuje da će proizvodnja ubuduće rasti brže od potražnje, s obzirom da Organizacija zemalja-izvoznica nafte (OPEC) i drugi veliki proizvođači povećavaju proizvodnju, dok najveća svjetska gospodarstva ne rastu tako brzo kako se još nedavno očekivalo.